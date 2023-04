Kdy má pes teplotu a kdy je nebezpečná: Nikdy nepoužívejte skleněný teploměr, říká odborník

Teplota zdravého psa je vyšší než u člověka. Takže když má pejsek 38,5, většina majitelů pejsků se lekne. Zbytečně. „Průměrná teplota u nich bývá 37,5–39 °C. Přičemž platí, že menší plemena s rychlejším metabolismem mají tělesnou teplotu vyšší než ta velká. Proto horní hranice platí pro jorkšíry nebo čivavy a spodní pro retrívry nebo akity inu. Zvýšená teplota má rozmezí 39–39,9 °C. Teplota s hodnotou vyšší než 40 °C je u psa obvykle příznak nebezpečné horečky,“ vysvětluje odborník na psí výživu Jiří Švihálek.

Značí suchý čumák teplotu?

Obecně známá pomůcka k zjištění horečky u psa praví, že psí nos má být studený a vlhký. Jakmile je suchý a horký, pes má zvýšenou teplotu, případně horečku. To je ale pravda jen zčásti. Zkusili jste svému psovi sáhnout na nos, když hluboce spí? „Jeho nosní houba bude v tu chvíli suchá a teplá. Tímto úkazem se tedy při diagnostice horečky řídit nemůžeme.“

Podle odborníka je třeba ho doplnit změřením skutečné teploty. „Nejsnazší je způsob, který používají veterinární lékaři v ordinacích. Pomocí digitálního teploměru změřit psovi teplotu rektálně. Ideálně ve dvou – jeden člověk přidržuje psa u hlavy a druhou rukou podpírá břicho, aby si pes nemohl sednout, a druhý měří. I když to může znít velmi nekomfortně, pro psa takové měření neznamená žádný stres, ani bolest,“ má jasno Švihálek.

U psa nikdy nepoužíváme skleněný teploměr, mohlo by dojít k vážnému poranění. „Na trhu jsou také k dostání psí ušní teploměry. Měřící část tohoto typu teploměru lehce zasunete do zvukovodu psa. Je to jistě příjemnější, ale dražší řešení, bezdotykové teploměry se pro měření teploty u zvířat nehodí.“

Důvodů horečky je mnoho

Za příčinou horečky u psů může být mnoho příčin. „Například infikované rány po kousnutí a škrábnutí. Vážné zubní a orgánové infekce, probíhající celkové virové nebo bakteriální onemocnění. Horečka u zvířat může nastat i po intoxikaci či jako reakce na očkování, přehřátí či z vážných psychických potíží (např. šok, nechutenství apod.).“ Zvýšená teplota nebo horečka naznačuje, že v organismu probíhá patologický proces, proti kterému se tělo brání, je proto vhodné co nejdříve navštívit veterinárního lékaře.

Existuje prevence?

Vzhledem k množství možných příčin žádná konkrétní preventivní opatření nemáme. „Je ale možné dlouhodobě podporovat imunitní systém, tak aby se v případě kontaktu s infekcí uměl pejsek lépe bránit rozvoji zánětu. K tomu jsou ideální například probiotika ve formě doplňků potravy či přímo granulí s přídavkem probiotik. Na našem trhu jsou ale například i probiotické jogurty pro psy,“ doplňuje Švihálek. „Pamatujte, že pravidelná a dlouhodobá podpora imunitního systému vašeho psa může ušetřit peníze a čas strávený ve veterinární ordinaci.“

Zdroje: redakce, Jiří Švihálek, vaschovatel.cz

KAM DÁL: Zachraňte svému psovi život. Torze žaludku není legrace.