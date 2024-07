Navštívili jsme to, co zbylo z Discolandu Sylvie. Hnízdo neřesti, které vydělávalo milion za noc

Místo, kde se psaly dějiny pražského podsvětí. Tak by se dala popsat nenápadná křižovatka Primátorské a Zenklovy ulice v pražské Libni, kde stál Discoland Sylvie – společné dítě Ivana Jonáka, jeho manželky Ludviky a německého podnikatele Helmuta Hugera. Jonák měl vždy podnikavého ducha – před rokem 1989 pracoval nejdříve jako popelář, díky své vynalézavosti ale sametovou revoluci vítal už jako taxikář za volantem tehdy málokdy vídaného mercedesu. Ze začátku chtěl Ivan Jonák do politiky – na legendární fotce dokonce drží Karlu Krylovi popruh kytary, když hraje zaplněnému Václaváku, rychle však pochopil, že byl stvořen pro úplně jiný druh byznysu.

Úspěšné podnikání

Výmluvný Jonák dokázal přesvědčit výše zmíněného německého podnikatele Hugera, aby mu půjčil skoro čtyři sta tisíc marek, tedy tehdy těžko uvěřitelných devět milionů korun, na stavbu klubu. Právě v pražské Libni pak vyrostlo něco, co v hlavním městě ani celém Česku nemělo obdoby. Discoland Sylvie nesl jméno po Jonákově nejstarší dceři. A Pražané tenhle klub milovali, nehledě na sociální skupinu, do které se řadili. V Discolandu jste potkali vysoké politiky, áčkové celebrity včetně Karla Gotta, ale i lidi, kvůli kterým byste i za bílého dne přešli na druhou stranu ulice. Rekrutovalo se tu vedení tehdejšího Berdychova gangu, tedy David Berdych a Jaromír Prokop.

V jednom domě jste našli všechno. Diskotéku, erotický klub plný lehkých holek, ale i kuchyni, která byla připravená podávat vybrané pochoutky. Klub podle Jonákových slov vydělával i bezmála milion korun za noc. Byly tu koncerty legendárních devadesátkových hvězd, ale odehrávaly se tu i kriminální příběhy, nad kterými zůstává rozum stát. Přímo před klubem se třeba střílelo, když tu neznámý muž spáchal atentát přímo na Jonáka. Tomu však vrah, ač mířil na hlavu, „pouze“ prostřelil čelist, když obdivoval kolegovo nové auto. Bylo to krátce poté, co si měl Jonák objednat vraždu vlastní manželky, za tento čin byl později odsouzen na osmnáct let.

Smutný osud Jonáka i Discolandu

Zatímco byl „otec“ Discolandu ve vězení, jeho dítěti se nedařilo a budova pomalu chátrala. Mramorový interiér, kvůli kterému při stavbě Jonák uplácel vedoucího blízkého lomu, někdo ukradl, stejně jako ostatní vybavení, které se dalo zpeněžit. Když Jonáka v roce 2014 propustili z vězení, našel dům v Libni v dezolátním stavu a zatížený exekucemi. Proběhla sice snaha o uspořádání brigády na obnovu Discolandu, zlomený Jonák ale neměl dost sil ani prostředků, aby na smutném osudu bývalé diskotéky dokázal něco změnit. Zemřel v roce 2016.

Po několika letech změnil Discoland majitele. Koupila jej firma Petra Michovského, podnikatele s nemovitostmi a vlastníka stavební společnosti. Nejdříve budova sloužila jako ubytovna pro dělníky, jakmile se ale vyřídily všechny náležitosti, začala přestavba na bytový dům. Vlastník si však zřejmě roli nového majitele legendární nemovitosti neužívá a na mediální dotazy nereaguje. Nejinak tomu bylo i v případě dotazů redakce Čtidoma.cz. Nezbývalo nám tedy než se na současný stav toho, co zbylo z Discolandu, zajet podívat osobně.

Dům je k nepoznání

Dům, ve kterém se odehrálo mnohé, byste už dnes nepoznali. Z Discolandu se pod taktovkou stavební firmy pomalu stává luxusní bytový dům. Poté, co proběhla částečná demolice, se začíná znova stavět. Tam, kde byl nevzhledný dvorek, rostou garáže, na místě, kde byl spáchán na Jonáka onen podivný atentát, jsou teď buňky pro stavební dělníky. Když jsme s nimi prohodili pár slov, zjistili jsme, že nejsou z Česka a že nemají ani ponětí, že pracují na domě, ve kterém mimo jiné začínali David Berdych a Jaromír Prokop, vůdci jednoho z nejbrutálnějších gangů v naší historii. Z původního domu zbyla jen hrubá kostra, která posloužila jako základ moderní budovy, která na místě vzniká.

Když jsme byli u domu před dvěma lety v měsících, kdy místo zpopularizoval seriál České televize Devadesátky, zvenku byla budova téměř beze změny a díky zásahům filmařů by člověk nepoznal, že místo zavřelo už před lety. Za více než dva roky se ale dům změnil k nepoznání a zanedlouho bude hotovo. Čtyřpatrová budova pak bude legendární Sylvii připomínat už jen svou adresou. Na fotografie současného i bývalého stavu se můžete podívat ve fotogalerii.

Zdroje: Autorský článek, kniha Ivan Jonák: Sex, Disco, Revoluce!

