Nepřítomný pohled a apatie. Mrazivé svědectví Hitlerovy sekretářky o jeho posledních chvílích

Adolf Hitler měl několik osobních sekretářek. Tou nejbližší mu byla Traudl Junge, která s ním zůstala až do jeho konce. Mladá žena popsala, co se v Hitlerově bunkru na samém konci války dělo.

V dubnu 1945 bylo už otázkou času, kdy se třetí říše definitivně zhroutí. Sovětská vojska postupně obsazovala klíčové pozice v Berlíně a čistila jej od jeho obránců. Hitler se zabarikádoval se svou ženou Evou Braunovou a svými věrnými v bunkru a bylo jasné, že vůdce, který je zodpovědný za rozpoutání války, genocidu Židů a masové vraždění, zde také dobrovolně ukončí svůj život.

Oblíbená sekretářka

V bunkru byla s nacistickým osazenstvem také mladá Hitlerova sekretářka Traudl Junge, která mu stála nejblíž. Původně se chtěla dívka realizovat v umělecké branži, nicméně v roce 1942 přijala místo jedné z Hitlerových sekretářek. Junge měla tu výsadu, že mohla jezdit na diktátorovo soukromé sídlo Obersalzberg a cestovala s ním i na další vybraná místa. Vznikl mezi nimi zvláštní vztah či pouto, o kterém později britské stanici BBC v rozhovoru řekla: „Musím se přiznat k jedné věci, byla jsem fascinována Adolfem Hitlerem. Choval se ke mně otcovsky a byl i milým šéfem.“ A pokračovala dále: „Záměrně jsem ignorovala vnitřní varovné hlasy a pobyt po jeho boku jsem si užívala až téměř do hořkého konce,“ svěřila se v intimní zpovědi Junge. Hitler ženě věřil, je možno říct, že byla jeho pravou rukou.

Loajální sekretářka, která byla fascinována nacistickým diktátorem, později vypověděla, co se dělo v bunkru v době, kdy se hroutila třetí říše a s ní i zvrácené představy o rasové nadvládě árijské rasy. Podle sekretářky se choval Hitler ke konci života apaticky a odtažitě.

Apatický Hitler

Mnoho let po válce v rozhovorech vzpomínala, že Hitler často rezignovaně hleděl do dálky i mnoho hodin. „Byly to těžké časy, všichni jsme byli ve stavu šoku, co se děje, byla to opravdu zvláštní, těžko popsatelná atmosféra,“ prohlásila Junge.

Týden před sebevraždou Hitler nabídl své sekretářce a dalším lidem v bunkru, že mohou odejít, pokud chtějí, nicméně to Junge odmítla. Hitler rozdal všem kyanidové kapsle pro případ zajetí sovětskou armádou, která se k poslednímu vůdcovu útočišti blížila mílovými kroky. Dne 30. dubna 1945 spáchal se svou ženou v bezvýchodné situaci sebevraždu.

Marný pokus o útěk

Junge však kyanid nespolkla a snažila se 1. května 1945 se skupinou lidí o útěk z obklíčeného Berlína, plán byl ale od začátku nereálný. Později byla zatčena sovětskými jednotkami, které ji vyslýchaly. V roce 1946 se mohla žena přestěhovat do Západního Berlína a pokračovat v práci sekretářky. V roce 2002 vydala svoje paměti s názvem Bis zur letzten Stunde: Hitlers Sekretärin erzählt ihr Leben, v nichž popisuje svůj život po Hitlerově boku a osobní vzestupy a pády.

Posléze sekretářku kritizovali nejen novináři, ale i vyhlášený lovec nacistů Simon Wiesenthal, podle nichž Junge zlehčovala nacistické zločiny i samotný režim za Hitlerovy vlády. To však odmítla a argumentovala tím, že nevěděla o hrůzách židovské genocidy v tak drastickém rozsahu. Nicméně tím nesmazala svůj díl viny a byla vnímána jako poslušný Hitlerův lokaj, který měl mlčet o nacistických zločinech. Junge zemřela v roce 2002 ve věku 81 let.

