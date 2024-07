O vzniku ikonické fotky Ivana Jonáka: Měl zrovna ve sklepě lidi ve studni, vypráví slavný fotograf

Je to snímek, který se mnoha lidem vyjeví v momentě, kdy se začne mluvit o Ivanu Jonákovi. Jeho vznik ale provázely okolnosti, které by se hodily spíše do mafiánského bijáku. Přečtěte si, jak jeden z předních českých fotografů dostal za úkol vyfotit portrétní fotky kontroverzního vlastníka Discolandu Sylvie.

Strádající vězni ve studni

„První setkání s Ivanem Jonákem proběhlo tak, že jeden redaktor, který na něj měl vazby, mě vzal do jeho podniku. První, co pan Jonák udělal, bylo, že mě vzal do garáže, kde řekl svým chlápkům, ať otevřou poklop. Myslel jsem, že je to kanál, ale byla to studna. Dolů vedl žebřík a byli tam nějaký dva kluci, v podstatě volali o pomoc, a Jonák jim říkal, že je brzo, že je tam ještě nechá,“ vypráví Ortmann v dokumentu Polosvět, který mapuje fungování nejen českých nočních klubů v devadesátých letech. „Měl jsem z toho pocit, že když se mu ty fotky nebudou líbit, skončím také v garáži,“ doplňuje.

Strach o život

Fotograf měl tak skutečně strach o život. „Snažil jsem se vytvořit vlastně takový portrét kmotra. Ze začátku je v obleku, hodně upnutý. Pak jsem do toho zapojil jeho přítelkyni, aby se to trochu rozhýbalo. Ale ve výrazu té ženy bylo vidět, že to není úplně svobodný člověk,“ říká o fotografování Jonáka Ortmann. To ale ještě nebyl vrchol. „Jak Jonák držel syna dlouho v ruce, tak se mu chtělo čůrat a počůral mu ten bíly oblek. Toho jsem využil a řekl jsem ‚Pane Jonák, teď bude ideální, když si sundáte ten oblek a ukážete tělo, jste v super kondici‘,“ vypráví fotograf a odhaluje tak, že ikonický snímek vznikl vlastně náhodou. Skvěle ale zapadl do Jonákova stylu a sám podnikatel jej i po svém propuštění z vězení hrdě ukazoval.

Nahotinky na Václaváku jako obchodní taktika

Ivan Jonák vždy rád ukazoval svou moc a bohatství. Projevovalo se to různě – Jonák se třeba projížděl s nahými ženami v americkém kabrioletu po Václavském náměstí. Někteří i to považovali za projev jeho extravagance, on to ale vysvětloval dokonalou reklamou. „Lidi jsou pitomci, neumí myslet, musíte jim myšlenky implantovat do mozku. Museli jsme se zviditelnit. Když jsem se projel s nahýma holkama, které rozdávaly letáky, tak šly tržby nahoru ze sto padesáti na tři sta až pět set tisíc za den,“ chlubil se Jonák po svém propuštění z vězení novináři Jakubu Kvasničkovi, který o zkušenostech s podnikatelem mluvil v podcastu Hlasy zločinu.

Jakkoliv Jonák vypadal impulzivně a jeho činy nepříliš promyšleně, v devadesátkové Praze, která se v kapitalismu teprve rozkoukávala, fungovali doslova skvěle. Nahotinky, exotická zvířata, luxusně vypadající prostředí. To vše dohromady uprostřed pražské Palmovky působilo na lidi jako z jiného světa a ani punc bašty podsvětí Discolandu Sylvie na atraktivitě rozhodně neubral. Právě naopak.