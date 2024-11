V nacistickém hledáčku Churchill. Politik měl zemřít bizarní smrtí. Čokoláda jako vražedný nástroj

Miloval doutníky, sprovozen ze světa ale měl být sladkým potěšením. Historie atentátů pamatuje různé nezdařené pokusy, nicméně snaha Němců zabít arcinepřítele Churchilla se nakonec minula účinkem. Hybatelem událostí nebyl nikdo jiný než sám Adolf Hitler, který Churchilla, vůdčí postavu spojeneckého odporu proti nacismu, upřímně nenáviděl.

Čokoláda jako vražedný nástroj

O záměru zlikvidovat Churchilla věděli pouze důvěryhodní agenti a výrobci bomb, nikdo jiný. Nacistický diktátor se rozhodl, že se několikanásobného britského premiéra zbaví, ale chtěl tak učinit vskutku originálním způsobem – výbušnou čokoládou.

Diskrétní plán se začal rodit v průběhu roku 1943. Vybranému výrobci výbušnin bylo nařízeno, aby vše vypadalo pokud možno uvěřitelně. Pod slabou vrstvu čokolády byla vsazena výbušnina a sladkou pochoutku strůjci atentátu jemně zabalili do černozlatého obalu, jak píše web warhistoryonline.com.

Vše mělo vypadat uvěřitelně

Klíčovou otázkou samozřejmě zůstávalo, jak dostat čokoládu k Churchillovi. Zároveň se mělo vzbudit zdání, že vše vypadá skutečně luxusně, a čokoláda je tak určena ke konzumaci vyšším britským kruhům.

Nápad počítal s tím, že čokoláda bude propašována do jídelny, do níž pravidelně britský vrcholný politik chodil. Ostatně se vědělo o tom, že Churchill si rád dá po obědě sladké a čokoládou by pravděpodobně nepohrdl. Jestliže by plán vyšel, výbuch by nezabil pouze jeho, ale nadělal by v jídelně pořádnou paseku a zřejmě by sprovodil ze světa některé politikovy důležité spolupracovníky. Vše se zdálo být na dobré cestě, ale nakonec zasáhla britská zpravodajská služba MI5.

Ztroskotání plánu

Plán odhalil Victor Rothschild, starší zpravodajský důstojník. A byl to právě on, kdo se specializoval na německé pokusy o sabotáž, bombové útoky a dezinformace. Rothschild neváhal a upozornil, co se na Churchilla chystá. Jeho tým dokázal zachytit informace, že existuje čokoláda, která má být dopravena do jídelny, kde pár sekund po rozbalení exploduje.

Dlouho se o pokusu nacistů zabít Churchilla nevědělo, prozradily to dokumenty odhalené v roce 2012, jak uvádí web howstuffworks.com. Pokus o fyzickou likvidaci jednoho ze strůjců spojeneckého vítězství ve válce se tak zařadil po bok těch neúspěšných.

