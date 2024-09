Dva nerozluční kamarádi Simon a Garfunkel. Kde je jim konec

Tak jako začátek jejich hudební kariéry i jejich „pád“ byl pozvolný a nenásilný. Paul Simon a Art Garfunkel se znali již od plínek jako novorozenci a chodili spolu na základní školu. Sice je nakrátko rozdělila univerzitní studia, ale brzy je zase sblížila hudba, která je proslavila po celém světě.

Mírumilovný konec kariéry

Nic netrvá věčně a o slávě to platí dvojnásob. Když se oba ocitli na vrcholu kariéry, rozhodli se v poklidu a bez velké parády ustoupit do ústraní. Vydali tenkrát jednu z nejprodávanějších dlouhohrajících desek v historii – Most přes rozbouřené vody (Bridge over Troubled water).

Asi si řekli, že v nejlepším se má přestat, a každý si šel svou vlastní cestou, i když zůstali přátelé. Do té doby je svět považoval za uznávané písničkáře, kteří „vždycky zůstali nenápadní, tiší, kolem jejich soukromí nevířily žádné pověsti o skandálech“, jak vysvětluje František Novotný v knize Víc než jen hlas. Uměleckou kariéru ukončili mírumilovně, klidně a překvapivě. Jejich klidný odchod z jeviště se nesl v duchu celé jejich pokojné a tiché tvorby.

Garfunkel se dal na film

Arta Garfunkela si přitáhl film. Zahrál si ve filmu Hlava 22, který je zfilmovaný podle slavného protiválečného románu Josepha Hellera. Nejspíš jej film očaroval natolik, že další léta filmoval jak na běžícím páse. Od té doby se hudební tvorbě věnoval pouze okrajově. V roce 1990 mu jeho žena Kim, s kterou žije šťastně dodnes, porodila syna Jamese Arthura. Ten jde v otcových šlépějích a specializuje se na lidovou hudbu, jak se dočteme na www.artgarfunkelofficial.de.

Paul se ponořil do hudby

Zato Paul Simon na hudbu a poezii nezanevřel. Dokonce přednášel na univerzitě v New Yorku písňovou skladbu. Zhudebnil několik svých básní, které jsou mimořádně jemné a osobité, plné bolesti a pocitu osamění. Obdržel řadu ocenění. Mimo jiné jej v roce 2006 časopis Time jmenoval jedním ze „100 lidí, kteří utvářejí náš svět“ a v roce 2011 jej zvolili do Americké akademie umění a věd, jak píše web www.paulsimon.com.

Simonův osobní život

Bohužel Simon moc štěstí v lásce neměl, což se odráželo v jeho tvorbě. Po bolestivém rozvodu s manželkou si sice vybojoval syna do své péče a má ho moc rád, ovšem partnerské nezdary se za ním táhly jak zlatá nit. Otcovská něha zní v písni Kometa svaté Judity, kterou svému chlapci věnoval. Simon hodně cestoval, a tak když byl hoch ještě malý, starala se o něj hospodyně českého původu.

„Za Simona mluví jeho básně. A ty píše stále lépe,“ vysvětluje Novotný ve své knize. Není to ale pouze hudba a poezie, kterým se Simon zaníceně věnuje. Stal se z něho velký filantrop a pomáhá hlavně chudým dětem a je patronem řady charitativních organizací.

