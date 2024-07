Gabriela Soukalová: Z vrcholu na dno a zase zpátky

Má několik medailí z olympiády, hlavně díky ní se biatlonové závody vyšvihly ze sportovní popelky na jedny z nejsledovanějších přenosů. Život Gabriely Soukalové ale rozhodně nebyl pouze jízdou vpřed. „V takových případech se říká, že by mohla napsat knihu. Ona natočila televizní dokument a hodně lidí zjistilo, že být slavná sportovkyně není jen smetana, ale i utrpení. Nejen kvůli jejímu exmanželovi,“ uvedl pro Čtidoma.cz znalec českého showbyznysu, fotograf Pavel Rousek.

Když se Gabriela Soukalová vdala za badmintonistu Petra Koukala, stačilo jí v příjmení změnit jediné písmenko. Její život se však proměnil od základů i proto, že se najednou stala terčem bulváru. Na média byla samozřejmě zvyklá, tohle však byla naprosto jiná káva. Když prasklo, že se rozvádějí, svorně tvrdili, že od sebe jdou v dobrém a chtějí zůstat přáteli.

Jenomže se ukázalo, že to tak není. „Manžel mě podváděl, stejně jako všechny svoje partnerky,“ uvedla například několikanásobná olympijská medailistka. Postupem času vyplouvala na povrch celá řada nepříjemných věcí. „Vyměněné kódy u dveří, různé mediální přestřelky. Koukal jí měl dokonce brát nějaké peníze. On zase říkal, že jeho exmanželka lže a podobně, zkrátka nic pěkného to nebylo,“ vysvětlil Rousek.

Na Primě to skončilo trapasem

Ukázalo se ale, že Soukalová nebude jen sedět v koutě a truchlit nad ztrátou manželství. Docela slušně se vyšvihla, dva roky moderovala na Primě pořad o celebritách s názvem Showtime. Jenže pak došlo k docela trapné situaci, když bylo její setrvání podmiňováno odchodem Gabriely Laškové. „Nechtěla se na tom podílet. Na Instagramu si tenkrát napsala celkem dlouhé vyjádření, proč končí. Ale nijak nestrádala, naskočila do České televize coby expertka a spolukomentátorka přenosů z biatlonu,“ popsal Rousek.

To už byla dávno s novým partnerem, kterým se stal Michal Kadeřábek. Veřejnosti ho oficiálně představila na začátku roku 2021, o pár měsíců později se jim narodila dcera Izabela Gabriela. „Nemá smysl řešit, jak dlouho už spolu opravdu byli, jestli ještě v době, kdy řešila Koukala, nebo až potom. Je to úplně jedno. Ona sama říkala, že ho znala už dlouho, takže asi patřil mezi nějaký okruh jejích známých. Stává se, že přeskočí jiskra.“

Bulimie, anorexie a další boje

Ať to bylo jakkoli, její život byl nahoru a dolů. Velmi dobře to ukazuje dokument Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí, který někdejší sportovkyně natočila s režisérem Petrem Větrovským. „Jasně ukazuje radost po zisku medailí, ale také deprese, které jí přinášel nejen soukromý život. Přiznala, že bojovala s trenérem, který ji nutil měnit běžecký styl, atd. A také bojovala sama se sebou, když se musela vypořádat s bulimií a anorexií.“

Nejen z dokumentu je patrné, že se Soukalová několikrát ocitla na dně. Vždy se ale dokázala odrazit a vystoupat vzhůru. Ukazuje to nejen na její fyzickou, ale i psychickou a mentální sílu. „Myslím si, že dneska už je vyklidněná. Minimálně se tak profiluje na veřejnosti i v médiích. Třeba se i dočkáme toho, že se vrátí k závodění, u ní je asi možné všechno,“ dodal Rousek.

