Babiš chce definitivně zničit okamurovce. Se sociální demokracií se mu to povedlo

Patrioti pro Evropu příští týden nepodpoří šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyen, která se uchází o své další zvolení. Patrioti tvrdí, že reprezentuje vše, co je na Evropské unii špatné. Takto se vyjádřil mluvčí frakce Alonso de Mendoza na tiskové konferenci.

Je to první hlasitý krok, který frakce učinila. Podobných se zřejmě dočkáme v mnohem masivnějším měřítku. „O Evropu jim nejde, chtějí být hlavně slyšet na úrovni národní politiky, kde se budou jako premiéři či aspirující premiéři snažit silněji vymáhat své zájmy jako vlivová skupina,“ uvedla pro Čtidoma.cz pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.

Bez reálné moci v EU, ale s jasnou vizí

Frakce Patrioti pro Evropu má 84 členů z 12 zemí, je třetí nejsilnější skupinou v Evropském parlamentu. Předsedou se stal šéf francouzského Národního sdružení Jordan Bardella, funkci jedné z místopředsedkyň získala i Klára Dostálová z ANO. Kromě sedmi europoslanců tohoto hnutí jsou ve frakci ještě Filip Turek a Nikola Bartůšek z Přísahy a Motoristů.

Ondřej Krutílek

- Vystudoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia).

- Od eurovoleb v roce 2019 působil jako šéf kanceláře europoslance Alexandra Vondry.

- Specializuje se na životní prostředí, věnuje se ale i vnitřnímu trhu a hospodářské a měnové unii.

- Hovoří anglicky a česky, rozumí německy a francouzsky.

Podle všeho je ale domácí politika to jediné, co mohou členové frakce reálně ovlivňovat. Na půdě Evropské unie totiž nezískají žádné pozice, bude na ně uplatňován princip takzvaného cordon sanitaire, kdy je demokratická většina vyšachuje pro extrémnost. Jak ale v rozhovoru pro Čtidoma.cz přiznal europoslanec ODS Ondřej Krutílek, za vznikem frakce jsou jasně viditelné zájmy.

Co Andrej Babiš sleduje, proč Patrioti pro Evropu vznikli?

Jde hlavně o krok směrem k domácímu publiku a národním volbám. ANO začalo jako pravicové hnutí, poté provedlo prudký obrat doleva a nyní loví národovce. Babiš chce zřejmě definitivně zmarginalizovat okamurovce a podobné strany, jako se mu to povedlo se sociální demokracií.

Bylo pro vás překvapení, že frakce vznikla?

Dlouho před volbami bylo zřejmé, že se nějak přeformátuje politické spektrum napravo od naší skupiny ECR, otázkou jen bylo, kolik frakcí takto vznikne. Připomíná mi to dění po minulých volbách, kdy na troskách skupiny Evropa svobody a přímé demokracie (EFDD) vznikla skupina Identita a demokracie (ID). A teď tady máme přelakované ID s Orbánem a Babišem.

Jsou Patrioti pro Evropu sluhové Ruska?

Sedí to na jasnou většinu stran, ze kterých jsou Patrioti poskládaní. Stačí se podívat na přátelské vazby, šíření kremelských narativů nebo blokování pomoci Ukrajině.

Co může vznik této frakce znamenat pro Evropu, potažmo pro válku, kterou vede Putin na Ukrajině?

V Evropském parlamentu budou Patrioti možná hlasití, ale bez skutečného vlivu. Ale obával bych se o osud Ukrajiny, pokud by se více stran z této frakce dostalo k moci na domácí půdě, a tím i do Evropské rady.

Překvapilo vás, že frakce přilákala i Filipa Turka?

Vlastně ne, očekával jsem, že se bude nejlépe cítit mezi populisty a krajní pravicí.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Babiš sází na vítězství Trumpa. Tak je patriot pro Evropu.