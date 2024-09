Babišova pretty woman Válková chce do Senátu, a tak straší Ukrajinci. Podívali jsme se na její přešlapy

Spolupracovala s prokurátorem Urválkem, její instituce šikanovala disidenty, málem položila ministerstvo spravedlnosti. To, že z kariérních důvodů vstoupila do KSČ, je vlastně to nejmenší. Nic z toho nezastaví Helenu Válkovou, aby se opět snažila dostat do politiky pod značkou Andreje Babiše. Ten ji představuje jako váženou právničku, během svého politického působení však spíše šířila chaos a nejistotu. Redakce Čtidoma.cz se na její přešlapy podívala podrobně.

Andrej Babiš přichází na videu k autu a za zvuků známé písně Pretty Woman z něj pomáhá vystoupit dámě v klobouku, kostýmku a černých brýlích. Nemusíte být politický pamětník, abyste v ní poznali exministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Andrej Babiš ji představuje a Válková říká: „Myslím si, že je na čase změnit poměr sil v Senátu, my jako hnutí ANO nemáme ani jediného právníka v Senátu, který by zastupoval opozici. To znamená vaše zájmy, milí spoluobčané,“ říká strnule Válková v evidentně několikrát sestříhaném klipu. Technická stránka ale není důležitá, ne každý se narodil pro prezentaci na sociálních sítích jako Alena Schillerová.

Jejími metodami týrali disidenty

Válková má ale za sebou poměrně pohnutou minulost. Nejenže byla v komunistické straně (tam vstoupila z čistě kariérních důvodů), ale dokonce za minulého režimu spolupracovala s prokurátorem Josefem Urválkem, který se účastnil vylhaného procesu, při němž komunisté zavraždili Miladu Horákovou. S tím pracovala na institutu ochranného dohledu, kterým režim následně šikanoval disidenty, třeba Ivana Jirouse. Následně pak po roce 1989 vyšetřovala úmrtí některých disidentů a neshledávala na tom nic zvláštního, jak odhalila v rozhovoru pro Seznam zprávy. Tolik k jejímu působení za minulého režimu. Pochybnosti však vyvolává i její nedávné angažmá ve vládě jako ministryně spravedlnosti.

Spory s podřízenými a podezření z korupce

Tam se pravidelně dostávala se svými podřízenými do sporů, které vyvrcholily na jaře 2014. Nejprve to byla Hana Marvanová, která v té době byla její první náměstkyně. Centrem sporu bylo snížení odměn advokátů a jmenování soudních funkcionářů. Marvanová boj vzdala a rezignovala. Další spor přišel s dalším náměstkem. Pavel Štern tvrdil, že se Válková snažila ovlivnit tendr na elektronické náramky a odmítl jí o něm sdělit informace, protože na ně neměla nárok. Oznámil to protikorupční policii, Válková tendr zrušila a Šterna vyhodila. To už ale dostala varování od tehdejšího premiéra Sobotky.

Vyhodit ji chtěl i slabý Sobotka

„Pokud projeví jakékoliv další zaváhání při vedení úřadu, bude ČSSD jako koaliční strana požadovat změnu v čele ministerstva spravedlnosti. Paní Válková má podle mého názoru poslední šanci, aby prokázala, že je schopna bez opakované negativní medializace řídit ministerstvo a plnit vládní program. Pokud tuto možnost promarní, bude muset z funkce odejít a nebude to moci svádět na žádného ze svých podřízených,“ řekl tehdy pro MF DNES nezvykle rázný Sobotka. „Je možné, že paní ministryně nekomunikuje ideálně, nicméně jsem ještě nezažil a neslyšel, aby náměstek udával svého ministra,“ snažil se ji bránit Babiš. O necelý rok později Válková, podle svých slov znechucená, odstoupila.

Toto znechucení z politiky jí zřejmě příliš dlouho nevydrželo. V roce 2016 kandidovala za ANO neúspěšně na senátorku, o rok později uspěla ve volbách do Poslanecké sněmovny a od té doby dělá poslankyni. Od roku 2017 do roku 2022 byla dokonce zmocněnkyní vlády pro lidská práva. Na tomto postu skončila s nástupem vlády Petra Fialy.

O senát bojuje pomlouváním Ukrajinců

Válková si teď ze sněmovny brousí zuby na senátorské křeslo. A přesně v duchu hnutí ANO využívá všechny prostředky, jak se na ono křeslo dostat. „Zase se tady začala velmi aktivizovat ukrajinská mafie,“ řekla na debatě se školáky z Říčan. „Policisté nás upozorňují, že se tady začínají rozvíjet aktivity ukrajinských zločinců, kteří se infiltrovali mezi migranty. Jsem nejvíc kritická k tomu, že je tady velmi malá kontrola a tyto zločince už tady máme. A jejich výsledky vidíme všude,“ prohlásila Válková. Neřekla ale, odkud takové informace má, protože ani policie, ani Ministerstvo vnitra nic podobného nepotvrzují. Dost možná jde tak jen o taktiku, jak odvrátit pozornost od osobních (ne)kvalit, které by ji z boje o senátorský post mohly diskvalifikovat.