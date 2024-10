„Chci Petru Pavlovi rozbít kamenem lebku a Fialu pověsit,“ hlásá Zdeněk Doleček, milovník Putina a dezinformátor

„Poslouchejte, tady je potřeba defenestraci a ty svi*ě opravdu pověsit. Už se to nebojím říct. Ten z*rd nám udělal největší deficit, ten z*rd nám zničil životy bez nějakého referenda. Poslal všechny peníze do p*dele,“ říká Zdeněk Doleček ve videu, které umístil na svůj profil na Facebooku. Ale to není zdaleka vše. V přívalu nadávek, které nebudeme po rozzuřeném muži opakovat, se obrací i na českého prezidenta Petra Pavla.

Výhrůžky Petru Pavlovi

„Dámy a pánové, Pávek, vy si myslíte, že bude ještě kandidovat? Ne, ten udělá milion za rok, z toho mu vypočítají perfektní důchod, pro starou teďkon 95, proto to samozřejmě dělá, a můžete se vylízat, de*ilní Češi. Jsem zvědav, jaké tresty pro ně budou. A vy toho furt nemáte dost a nechcete defenestraci. Já chci defenestraci, já ho chci chytit za d*žku a rozbít mu kamenem lebku,“ říká muž směrem k hlavě státu a provádí přitom prazvláštní početní operace. Video z profilu Dolečka už zmizelo, mnoho lidí jej ale stačilo archivovat a znovu se objevilo na sociálních sítích.

Jemu podobní skončili u soudu

Doleček může mít z uveřejněného videa pořádný problém. Za výhrůžky vůči vládě totiž soud nedávno potrestal třeba malíře pokojů Jakuba Netíka, který vyhrožoval ministrovi vnitra Rakušanovi, že bude viset. Netík se sice pokoušel vymlouvat, že oním visem myslel portréty politiků na zdi, na to mu ale soud neskočil a potrestal jej dvouletou podmínkou. Podobný trest by tak mohl stihnout i Dolečka.

Další z dezinformátorů, Tomáš Čermák, na sociálních sítích vyzýval svoje sledující, aby za použití násilí v době pandemie covidu-19 zabránili přijetí novely pandemického zákona. Čermák se vyhýbal nástupu do vězení a tvrdil, že hodlá utéct do Ruska. Nakonec ho v polském Lublinu zatkla tamní policie a odeslala zpět do Česka. Tady si v současné době odpykává trest se svým kolegou Patrikem Tušlem, který za vyhrožování šéfovi lékařské komory Milanu Kubkovi a za další činy dostal 19 měsíců natvrdo.

Vyhrožuje Vetchému, vzývá Foldynu

Není to totiž poprvé, co se Doleček podobně vyjadřuje o českých politicích. Vždy se ale jeho slova omezila na sprosté nadávky a urážky, nicméně tentokrát zřejmě překročil mez, kdy se od nadávek přesunul k výhrůžkám. Sám o sobě přitom tvrdí, že on není hrdina. „Vidím ty čísla, kolik nás je, to je perfektní. Až povstane ten jeden, ten hrdina, já to nejsem. Já doufám, že to bude Foldyna, kdo sebere ty koule a řekne ‚jdem, teď všechno rozbijem, tak půjdeme‘,“ říká v jiném videu Doleček.

Dalším z lidí, kteří již „pocítili“ Dolečkův internetový hněv, byl herec Ondřej Vetchý. „Kopl bych do tebe a našli by tě v pangejtu, ty šmejde,“ vzkazoval herci a velkému podporovateli armády řemeslník ze Staré Role, který za prací jezdí do Německa. „Víš co, ty fašistický prasátko, pojď si to rozdat se mnou, ty zkur*ysyne. Utrhnu ti uši a pověsím si jej na krk,“ křičel ve vzkazu herci, který podle něj nálepkuje lidi.

Při zatýkání křičel jako hysterka

Zatímco na internetu je Doleček hrdina, když se dostane do konfrontace s muži zákona, zdaleka se tak nechová. Při setkání s novinářem Jiřím X. Doležalem v Karlových Varech skončil Doleček místo uskutečněného rozhovoru v policejních poutech, protože nespolupracoval s policisty. Když se jej muži zákona pokoušeli zpacifikovat, Doleček kladl odpor a křičel, jako když jej na nože berou. S jeho hrdinstvím, se kterým se prezentuje na videích, to zřejmě nebude tak horké.