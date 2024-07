Další válka kvůli nástupci Kadyrova? Rusko si ji nemůže dovolit, říká analytik a vysvětluje pravděpodobný scénář

Budoucnost Čečenska je nejistá. Jeho prezidenta Ramzana Kadyrova sužují zdravotní problémy a v kuloárech se už dlouho řeší jeho nástupce. Jak bude probíhat případné předání moci a co by pro Rusko znamenala další válka v Čečensku? Redakce Čtidoma.cz se zeptala bezpečnostního analytika Jiřího Vojáčka.

Informace o Kadyrovově nepříliš uspokojivém zdravotním stavu se objevují už od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Jakkoliv se některé ze zpráv ukázaly jako liché, zdá se, že Kadyrovova kariéra se pomalu blíží ke konci. Myslí si to nejen britský analytik Mark Galeotti, který nedávno promluvil pro Times, ale i Jiří Vojáček, kterého redakce Čtidoma.cz oslovila.

„Pokud jde o Kadyrova, ty informace o jeho zdravotním stavu jsou samozřejmě nepřesné, nikdo moc neví, co mu je. Na druhou stranu protože jsou ty zkazky o něm tak časté, dá se předpokládat, že na nich něco bude, takže je skutečně možné, že Kadyrov bojuje s nějakým vážnějším onemocněním,“ říká Vojáček. Podle analytika to ale vypadá, že v zemi se poté, co Kadyrov přestane být prezidentem, příliš nezmění.

Ruská mašinérie pojede dál

„Ten režim tam je tak tuhý, že vše půjde dál, pokud by to převzal například jeho syn. Ohledně nástupnictví bude důležité, na koho ukáže Kreml, ostatně i současnou garnituru drží u moci Kreml, a kdyby od ní dal ruce pryč, zmizí stejně rychle, jako byla nastolena,“ domnívá se Vojáček. Putin se ale při případné změně vůdce Čečenska bude snažit vyřešit vše mírovou cestou. „Rusko v Čečensku dle mého spíše uplatní stejnou taktiku, kterou uplatňovalo dlouhodobě na Ukrajině a kterou uplatňuje nyní v Gruzii – uplácení místních politiků a jiné ‚soft‘ techniky namísto válečných operací,“ naznačuje analytik.

Válku si Putin nemůže dovolit

Případná válka by totiž podle Vojáčka mohla být pro Rusko likvidační. Vychází přitom z historie. „Jestliže by se povstání podobalo tomu z 90. let, tak by si jeho potlačení vyžádalo opravdu značné síly, které nyní Rusko nemá, protože celá jeho armáda je na Ukrajině,“ soudí a doplňuje, že proto nevěří, že by k nějaké válce za Putinova života došlo. „Kdybyste se mě ptal třeba na Gruzii, tam věřím, že by Rusové dokázali bojovat na dvou frontách, ale Čečensko není Gruzie,“ říká.

V souvislosti s Kadyrovovým nástupcem také padl dotaz na jednotky Achmat na Ukrajině. Právě jejich velitel Apti Alaudinov je jedním ze skloňovaných možných nástupců Kadyrova, na které ukázal i výše zmíněný Mark Galeotti. Jak velkou pomocí jsou vůbec čečenské jednotky v ukrajinské válce? „Je to pro Rusy vítaná pomoc, jsou to jistě ty z kvalitnějších jednotek, na druhou stranu nejsou příliš početné, takže by se bez nich válka na Ukrajině jistě obešla. Ve stovkách tisíc nasazených vojáků jsou achmatovci jen kapkou v moři,“ říká oslovený analytik.