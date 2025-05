Láká vás kvalitní whisky? Naučte se ji vychutnávat jako expert

Whisky není jen pro znalce

Mnoho lidí si myslí, že whisky je komplikovaný nápoj, kterému rozumí jen odborníci s léty zkušeností. Opak je pravdou. Nemusíte znát historii destilerií ani rozlišovat stovky různých příchutí – stačí být zvědavý a otevřený novým zážitkům.

První kroky ve světě whisky

Whisky se dělí na několik základních typů, které se od sebe liší původem, způsobem výroby a chutí. Pokud s whisky začínáte, je pro vás toto dělení obzvlášť důležité – poznáte, jakou má destilát chuť a jak je silný.

Irská whisky: Jemná a sladká

Pro začátek je ideální mírnější irská whisky, která je obvykle trojnásobně destilovaná, díky čemuž je hladká a jemná. Nepálí v krku, nemá kouřovou pachuť a často nese tóny vanilky, medu nebo sušeného ovoce. Mezi oblíbené láhve patří:

Bushmills Original – tradiční, dostupná whisky s harmonickou chutí,

– tradiční, dostupná whisky s harmonickou chutí, Teeling Small Batch – směs mladších a starších whisky se sladkými a ovocnými tóny.

Skotská whisky: Silná s rozmanitými tóny

Výraznější škálu chutí vám nabídne skotská whisky. Některé lahve jsou kouřové a silné, jiné naopak hedvábné a ovocné. Narazit můžete i na výrazné rašelinové tóny. Zde už budete potřebovat trochu znalostí, ale většina prodejců vám s výběrem ráda pomůže. Začít můžete s:

Glenlivet 12 – ovocná, květinová a ideální pro začátečníky,

– ovocná, květinová a ideální pro začátečníky, Aberfeldy 12 – medová, lehce kořeněná,

– medová, lehce kořeněná, Laphroaig 10 – silně kouřová pro odvážnější degustátory.



Japonská whisky: Elegantní a vyvážená

Japonská whisky si za poslední roky získala srdce milovníků luxusních destilátů po celém světě – a není divu. Je známá svou precizností, jemností a dokonalou vyvážeností chutí. Často bývá lehká, elegantní, s květinovými nebo ovocnými tóny a doplňujícím náznakem kouře. Začátečníci si vychutnají:

Suntory Toki – jemná, vyvážená, ideální do míchaných nápojů,

– jemná, vyvážená, ideální do míchaných nápojů, Nikka Days – svěží a ovocná whisky.



Samozřejmě nemusíte začínat s nejdražšími kousky – láhev whisky vás vyjde od 500 do 1 000 Kč. Poté můžete sáhnout po luxusnějších destilátech, jako je například Tomatin 18 YO Oloroso Sherry Casks, který stojí zhruba 3 000 Kč.

Single malt vs blended whisky: V čem je rozdíl?

Single malt whisky je považována za královnu mezi whisky. Tento ušlechtilý destilát je vyroben v jedné palírně a pouze z ječmene. Díky tomu má často výraznější charakter a nese s sebou jedinečný podpis dané palírny.

Naopak blended whisky je směsí několika různých druhů whisky, často z různých palíren. Výsledkem je uhlazenější chuť, která je vhodná i pro nováčky.

Jak si vychutnat whisky do posledního doušku?

Whisky se nepije na ex. Je to rituál, který byste si měli užít a vychutnat. Nebojte se a nechte se vést tím, co cítíte.

1. Začněte sklenicí

Ideální je sklenice tulipánového tvaru, například Glencairn. S její pomocí lépe nasajete vůni whisky. Pokud ji nemáte po ruce, postačí vám jakákoli nízká sklenice, kterou máte doma.

2. Dopřejte si čas a prostor

Whisky podávejte při pokojové teplotě – ideálně kolem 16 °C. Vyhněte se silným vůním v okolí, aby vám nezkreslily zážitek.

3. Nechte ji promluvit

Podívejte se na barvu – proti bílému pozadí. Zakružte sklenicí a sledujte, jak whisky stéká po stěnách. Těmto „slzám“ se říká nohy – čím pomaleji stékají, tím plnější a silnější bývá destilát.

4. Pomalu přivoňte

Přibližte nos ke sklenici, ale neponořujte se do ní. S otevřenými ústy a z různých úhlů vdechujte vůni. Každý nádech vám odhalí něco nového.

5. První doušek a dozvuk

Začněte malým douškem. Nechte ho chvíli v ústech, převalujte ho, jako byste ochutnávali víno. Vnímejte, jak se chuť mění – některé tóny přicházejí až po chvíli, jiné odezní rychle. Polkněte a vyčkejte na takzvaný dozvuk. V něm se vám odhalí opravdové kouzlo whisky.

Je naprosto v pořádku přistoupit k degustaci po svém. Hlavní je, abyste si whisky vychutnali a odnesli si s sebou nezapomenutelný zážitek.