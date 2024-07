Počet lidí na planetě klesne, ale Afrika začíná být malá. Přijde populační boom a migrace

Celkový počet lidí na planetě začne poprvé od poslední globální morové epidemie klesat. Což by byla dobrá zpráva, pokud by africký kontinent nešel proti proudu. Tam se totiž naopak očekává populační boom a část lidí tak bude hledat domov jinde, většinou v Evropě. Starý kontinent tak zřejmě čeká další nápor zájemců o životní prostor.

Podle zprávy Organizace spojených národů (OSN) poklesne počet lidí na planetě dřív, než se předpokládalo. V roce 2024 nás bude přibližně 8,2 miliardy – v osmdesátých letech tohoto století se přiblížíme k 10,3 miliardy obyvatelům Země. Ale do konce 21. století počet klesne přibližně na 10,2 miliardy. Počet lidí na planetě v roce 2100 by mohl být o 700 milionů (6 procent) nižší, než se předpovídalo před deseti lety. Poprvé od poslední velké epidemie moru ve 14. století nás tak bude méně, což přinese velké změny ve způsobu, jakým lidé žijí své životy a jak je organizován svět.

Menší dopady na životní prostředí

Za dřívějším populačním vrcholem a následným poklesem stojí řada faktorů, ale hlavní „hnací síla“ je jednoduchá – v mnoha zemích světa se rodí méně dětí. Populace Číny nedávno poprvé od 60. let minulého století klesla. Je to trend, který je vidět v mnoha dalších částech světa, včetně Japonska, Thajska, Itálie, Španělska, Portugalska či Jižní Koreje.

„Demografický vývoj se v posledních letech výrazně změnil,“ uvedl v prohlášení Li Junhua, náměstek generálního tajemníka OSN pro hospodářské a sociální záležitosti. Dodal, že dřívější populační vrchol je dobrým znamením, protože by to mohlo znamenat snížení dopadů na životní prostředí, které člověk způsobuje.

Podle zmíněné zprávy dosáhla velikost populace vrcholu již nejméně v 63 zemích, včetně Číny, Německa, Japonska a Ruska. Počet obyvatel by se měl v příštích letech snížit zhruba o čtrnáct procent. V dalších 48 zemích a regionech – jako je například Brazílie, Írán, Turecko a Vietnam – se očekává, že populace dosáhne svého vrcholu mezi lety 2025 a 2054.

Evropu čekají krušné časy

Ruku v ruce s tím však jdou informace, že ve 126 zemích včetně Indie, Nigérie, Pákistánu či Spojených států bude populace nadále růst až do roku 2054. Populační vrchol by tak mohl přijít ve druhé polovině století, případně ještě později. Mnohem větší starosti však odborníci mají kvůli tomu, že devět zemí čeká obrovský populační boom.

Není náhoda, že jde o africké státy, například Angolu, Středoafrickou republiku, Demokratickou republiku Kongo, Niger či Somálsko. Celkový počet obyvatel by se měl v těchto zemích v letech 2024 až 2054 zdvojnásobit. Mnoho lidí tak bude hledat nový domov jinde, z velké části v Evropě. Příkladů, jak to „funguje“, máme hodně. Například v roce 2022 vstoupilo do EU 5,1 milionu přistěhovalců ze zemí mimo Evropskou unii.

Starý kontinent se tak podle všeho musí připravit na další příliv lidí, se kterými si nebude vědět rady. Mějme však na paměti, že tyto předpovědi nejsou pevně dané a mohou se lišit. Ovšem asi ne nějak zásadně. Co to však udělá s naším způsobem života, je zatím otázka.

Zdroj: autorský článek

