Policejní akce Vnuk a její odhalení. Podvodníci kradli seniorům peníze a šperky

Od března 2019 do října 2021 mámili další šmejdi od seniorů nemalé částky. Odvolávali se na jejich vnuka nebo vnučku. Na základě telefonátu nebylo výjimkou, že senior opravdu požadované peníze, šperky, nebo dokonce platební kartu s PIN kódem těmto lidem poskytl. Jeho vnuk ve skutečnosti o ničem neměl ani ponětí.

Šli na to fikaně

Jak jednat v případě podezřelého telefonátu? Nepodléhejte panice. Zapište si číslo volajícího. Zavolejte vnukovi, jak na tom doopravdy je. Podezření ohlaste na čísle 158. Nikomu nedávejte peníze. (Policie ČR)

„Dobrý den, tady kamarád vašeho vnuka. Prosím, potřebuje půjčit peníze na auto. Jo, sto tisíc stačí.“ Těmito slovy se pachatelé snažili podfouknout řadu důvěřivých seniorů. Je to smutné, ale ve 21 případech se jim to povedlo. Systém byl velice jednoduchý.

Celý podvod spočíval v tom, že pachatelé v online telefonním seznamu vyhledali archaická jména, většinou žen, jako třeba Anna, Marie nebo Věra, která se dávala dětem do vínku tak před sedmdesáti a osmdesáti lety. Při telefonátu se pachatelé odvolávali na to, že seniorův vnuk se ocitl v závažné situaci, která byla velmi často spojená s dopravní nehodou, a proto potřebuje akutně peníze. Ale jak to podvodníci zaonačili? „To většinou bylo tak, že vnuk nebo vnučka utrpěli při dopravní nehodě nějaké zranění ruky, úst, jazyka a podobně a nemohli mluvit. A proto volal jejich kamarád,“ vysvětluje kpt. Jakub Vinčálek, mluvčí Policie ČR.

Největší úlovek

Nejhůř dopadla 89letá paní z Karviné, která přišla o 300 tisíc korun. Fiktivní „vnuk“ prosil o peníze na auto, které údajně stálo 100 tisíc korun. Pro peníze prý pošle kamarádku. Když peníze podvodníci obdrželi, byli tak drzí, že paní zavolali znovu s prosbou o další částku. Dobrosrdečná paní se nechala napálit a darovala jim dalších 200 tisíc korun. Kpt. Vinčálek se k dobrotě seniorů vyjádřil slovy: „Starý člověk se snaží vyhovět. Často dojde k tomu, že pachatel dostane toho člověka do nějaké časové tísně. Ten se musí rychle rozhodovat a nemůže si ověřit informace.“

Pachatelé byli narkomani

Eurojust = agentura Evropské unie pro justiční spolupráci + Europol = organizace, která spadá pod Evropskou unii a věnuje se prevenci a potírání organizované trestné činnosti.

Při vyšetřování případu se zjistilo, že pachatelé byli dva a bažili po heroinu. V důsledku své závislosti potřebovali mnoho peněz a vymysleli si tento jednoduchý podvůdek. Jako narkomani neměli zábrany a za cílovou skupinu si vybrali právě seniory. Volali pouze mobilem. Díky Eurojustu a Europolu byl muž ze Slovenska vypátrán až v Německu. „Muž byl obviněn ze zločinu podvodu a zločinu vydírání a skončil ve vazební věznici v Ostravě,“ tvrdí kpt. Vinčálek. Ženu zadržela polská policie.

Policie tradičně spolupracuje s nejrůznějšími státními, soukromými nebo neziskovými organizacemi v rámci prevence podvodných telefonistů „a v rámci preventivních a informačních činností a na základě preventivních činností se vytváří různé projekty. Takže úplně běžně spolupracujeme s bankovními a dalšími institucemi,“ ujišťuje kpt. Vinčálek.

Došlo to opravdu daleko

Výraznou roli v tomto tématu hraje Česká bankovní asociace, která funguje jako jakýsi pilíř pro spolupráci s dalšími institucemi. Aktuálně varuje na svých stránkách proti dalším e-šmejdům. Ti se vydávají za zaměstnance České bankovní asociace, získávají od lidí citlivé osobní údaje a nabízejí finanční a poradenské služby.

Podvodné volání neboli vishing nabývá nové podoby a objevují se nové trendy. Falešní telefonisté dokáží napodobit číslo, které patří finanční či jiné organizaci. Došli tak daleko, že umí napodobit hlas oprávněné osoby díky umělé inteligenci. Tyto triky zkoušeli mimo jiné i na Českou národní banku, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a nevynechali ani policii.

Při akci Vnuk se věk seniorů pohyboval v rozmezí 70 až 90 let. Nejstarší obětí byla 92letá paní. Okradli ji o statisíce. Dá se potvrdit rčení, že „za dobrotu na žebrotu“. Ale stalo se. „Nejlepší formou podvodu je ten, který se nestal. Policie by byla vděčná, pokud se týče této trestné činnosti, aby se lidé nenechali zmanipulovat a natlačit do situace, která není zrovna příjemná,“ tvrdí kpt. Vinčálek.

Zdroj: autorský článek spolu s dalšími zdroji (Policie ČR, cbaonline.cz)

