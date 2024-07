Severní Korea má vlastní elektromobil, ujede prý víc než Tesla. Jako obvykle je to obří podvod

Marně byste na světě hledali prázdnější silnice, než v KLDR. Záběry na mnohaproudé dálnice, kde jen několikrát za den projede autobus či stařičký náklaďák, patří k této totalitní zemi jako folklór. Ačkoliv se poslední dobou podle pozorování mezinárodních organizací počet aut zvětšuje, v zemi, která má 24 milionů obyvatel, jich jezdí pouze třicet tisíc. Obyčejným lidem je vlastnit auto zakázáno. Přesto se severokorejský režim rozhodl, že kapitalistickému Západu vytře zrak na jeho vlastním hřišti - Kim Čong-unův režim tak představil údajný vlastní elektromobil.

Prý ujede víc než Tesla

Jmenuje se Madusan EV a podle videa, které se před pár dny objevilo na sociálních sítích, disponuje auto velmi zajímavými vlastnostmi. Dojezd na baterii by měl činit velmi slušných 720 kilometrů. Ve srovnání s konkureční Teslou (model S ujede maximálně 478 kilometrů) a jihokorejským Hyundaiem a KIA (Ioniq 6 ujede 524 a EV6 maximálně 494 kilometrů) je to úctyhodné číslo. Že to všechno vypadá na elektromobil ze země, kde spíše než auto potkáte koňské spřežení, až moc dobře? Samozřejmě, má to totiž hned několik háčků.

Auto totiž kromě názvu elektrotechnického podniku Madusan nemá z KLDR vůbec nic. Jedná se totiž o čínský elektromobil Han od výrobce BYD. A rozhodně nejde o žádnou licenční výrobu, Madusan prostě jen auta koupí, doveze do Koreje a prodává jako vlastní výrobek. Protože znak automobilky zřejmě ještě při točení videa nebyl hotový, je v klipu uměle začerněný. Pochybnosti budí i onen uváděný dojezd - úplně stejné auto v Číně totiž podle specifikací výrobce ujede maximálně 602 kilometrů. Soudruzi z Madusanu si tak při dovozu přes hranice pár kilometrů dojezdu přidali.

Elektřinu má jen polovia lidí

Úspěch Madusanu EV je ale ve hvězdách. V zemi, která kvůli nedostatku elektráren trpí velmi častými výpadky energie a k alespoň trochu stálému přísunu energie má přístup jen těžko uvěřitelných 52 procent lidí. To rozhodně není nadějný trh pro auta, která ve velkém množství enormně zatěžují přenosovu síť.

Kim dodnes dluží za Volva

Přístup KLDR k automobilismu je problematický už mnoho let. V hlavním městě Pchongjangu ještě dnes můžete potkat stařičká Volva 144. Švédská vláda je sem poslala v polovině sedmdesátých let v rámci rozšiřování obchodních vztahů. Obchod s KLDR jí totiž připadal jako dobrá příležitost, Severokorejci však za Volva v hodnotě 70 milionů dolarů nikdy nezaplatila. Své o tom, jakým způsobem Severokorejci přistupují k vývoji aut, ví i Němci.

Padělaný Mercedes

Vládci z rodu Kimů totiž milují Mercedesy. Vozy německé výroby však vůbec není jednoduché do KLDR kvůli sankcím dovážet, stejně jako jakékoliv luxusní zboží. A zřejmě to platilo vždy, protože Severokorejci se snažili značku s trojcípou hvězdou ve znaku kopírovat už v roce 1987. Tehdejší Mercedes 190 nakoupili v Thajsku, do šroubku rozebrali a upravili. Auto dostalo sovětský čtyřválec a přišlo o klimatizaci a dokonce i o topení. Model pod krkolomným jménem Kaengsaeng 88 pak vyfotili překvapení turisti v Pchongjangu. Auto se ale nikdy nedočkalo sériové výroby.