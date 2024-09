Vězni by měli mít kouli u nohy a trpět, myslí si Češi. Řešení je ale úplně jinde

I v Česku máme mírná vězení. V seriálu Ve službě: Za mřížemi, za kterým stojí televize CNN Prima News, se objevují nejen tvrdé káznice jako plzeňské Bory nebo věznice v Kynšperku nad Ohří. Otevřená věznice Jiřice se stará pouze o 36 vězňů a podle záběrů v dokumentu byste ji ani na věznici netipovali. Hana Prokopová je její vedoucí, a pokud si myslíte, že jde o mírnou povahu, která má s vězni trpělivost, rozhodně se pletete. „Otevřená věznice neznamená, že bychom otevřeli brány,“ usmívá se Prokopová. „Znamená to ale otevřený přístup k odsouzeným,“ shrnuje krátce.

Mírná věznice vychovává vodící psy

Vězni se tu starají o zvířata, musejí chodit do práce a připravují se na plnohodnotný život na svobodě. Mají také jeden velmi prospěšný úkol: Socializují se tu štěňata, ze kterých se v budoucnosti stanou vodící psi. Ta ve věznici zůstanou rok, aby si zvykla na lidi, a následně je čeká náročný výcvik. Práci vězňů si organizace, která výcvik následně zajišťuje, velmi pochvaluje. „Dneska budeme předávat budoucí vodící psy a zároveň přebírat nová štěňata,“ líčí Prokopová a dodává, že inspiraci našla v Americe, kde je taková praxe běžná.

Start věznic byl složitý

„Líbí se nám to, že odsouzený posiluje svoji zodpovědnost, protože se vlastně musí starat o psí miminko,“ říká vedoucí, která přiznává, že veřejnost původně vůbec nebyla myšlence otevřených věznic nakloněná. Když ale přišly výsledky, vyrazily všem dech. „Do teď existují názory, k čemu to je, proč to je, že odsouzený by měl mít kouli na noze a přehazovat hromady písku. Já si myslím, že opak je pravdou,“ říká vedoucí a dokládá to čísly. Zatímco v běžných věznicích je míra recidivy asi sedmdesát procent, tady se do výkonu trestu vrací jen neuvěřitelných šestnáct procent trestanců.

Jako s malými dětmi

Dá to ale pořádnou práci. „Když vám povolíme rýmovník, neznamená to, že tady budete mít sukulent,“ rozčiluje se například vychovatelka v jedné ze scén. To, že jde o volné vězení, neznamená, že si lidé mohou dělat, co chtějí. Každá věc, kterou vlastní, je tak kontrolována úplně stejně jako v běžném vězení. „Pořád jsou to lidé s poruchami chování, přísnost, ale i spravedlnost tu prostě musí být,“ vysvětluje. I tady je s vězni občas nutné jednat jako s malými dětmi, ale šance, že se s Prokopovou uvidí víckrát, je minimální.

Šance pro české vězeňství

V Česku je více než dvacet tisíc uvězněných. Je to čtvrtá nejvyšší míra uvěznění v Evropě. Otevřené věznice jsou tak ideální možností, jak obrovskou míru recidivy zmenšit. Musí ale být vůle jak veřejnosti, tak samotných odsouzených a rozhodně nemíníme tvrdit, že se takhle dá postupovat u všech. Je to ale skvělá příležitost, jak odpovědět populistům, kteří tvrdí, že vězení by mělo být k lidem drsnější, aby si další trestnou činnost rozmysleli.

