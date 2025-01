Proč je smích důležitý a jak může ovlivnit náladu a zdraví. Rozhovor s psychiatrem Karlem Nešporem

Lékař lidské duše, Karel Nešpor, který léčí smíchem lidi závislé na návykových látkách nebo hazardních hrách, napsal na toto téma řadu zajímavých knih. Na drnespor.eu se můžeme dočíst nejen o terapii smíchem, ale též o jógových tipech a vychytávkách. Karel Nešpor poskytl Čtidoma.cz na toto téma rozhovor.

Jaký vliv má smích na naše duševní zdraví?

Smích a úsměv působí jako odvolání poplachu. Sobě i okolí tím říkáme, že je všechno v pořádku a že se můžeme uklidnit. To prospívá tělesnému i duševnímu zdraví. Kromě toho vypadají usměvaví lidé lépe.

Jaký je rozdíl mezi smíchem a úsměvem a jaký význam má každý z nich?

Hranice mezi nimi je neostrá. Smát se je možné tiše a naopak úsměv může být provázen jemnými zvuky. Vydatný břišní smích je pro většinu lidí zdravý, ale nehodí se úplně pro každého. Jestliže má někdo problém s tím, aby udržel moč, hlasitý břišní smích mu to neusnadní. Úsměv naproti tomu prospívá skoro vždy. Navíc se hodí i v situacích, kdy nepřichází hurónský smích v úvahu.

Existují různé druhy smíchu a úsměvu? Jak se liší jejich význam a účinky?

Zmíním zde ten nejdůležitější úsměv. Je to úsměv Duchennův neboli lišácký. Při něm jsou oči přimhouřené, zuby se dotýkají a koutky úst jsou symetricky vytažené šikmo nahoru. Povolenou čelistí říkáme okolí, že je neukousneme, a přimhouřené oči dávají najevo, že situace je bezpečná.

Jak můžeme smích a úsměv využít jako nástroj pro zlepšení našeho duševního zdraví?

Ale to je jednoduché, usmívejte a smějte se co nejčastěji, i když nemáte důvod. Skvělými učiteli smíchu jsou malé děti. Ty se údajně usmějí až 400krát za den. Kam se na ně my dospělí hrabeme.

Jaký vliv má smích na naše mezilidské vztahy?

Velmi pozitivní, ale je tu výjimka. Smíchem můžeme také dávat najevo převahu. Jestli pracujete v reklamačním oddělení, tak se rozčileným zákazníkům nesmějte.

Jak se mění schopnost smát se v průběhu života?

V tomto směru jsou daleko nejlepší malé holčičky. Chcete vypadat mladě? Tak se usmívejte.

Jak může smích pomoci při léčbě určitých duševních onemocnění?

Většina psychických problémů je provázena stresem, to se týká úzkostí, depresí, hněvu i bažení. Jestliže se člověk zasměje, divoká emoce zeslábne nebo se změní v obyčejnou myšlenku. Psychické problémy mírní i tělesná aktivita. Úsměv při cvičení, procházce nebo velkém úklidu ještě zesílí jejich pozitivní efekt.

V knize „300 úsměvů pro lepší život“ se dočteme spoustu zajímavých věcí, které mohou proslunit běžný den. Stačí tak málo. Usmívat se nebo se nazdařbůh a dosytosti z plna hrdla smát. A Nešporova teorie smíchu je hodně o józe a relaxaci. Když se totiž budeme usmívat, uděláme dobře nejen sobě, ale i ostatní lidé se na nás budou dívat trochu jinýma očima, než kdybychom se mračili.

