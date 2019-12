Pozor na nová pravidla na silnici. Pokuta může být až 100 000 korun, nejvíc v celé Evropě

S Novým rokem většinou přicházejí také změny v zákonech. Samozřejmě se týkají i řidičů. Když si nových nařízení nevšimneme, nebo se je pokusíme ignorovat, nemusí se to vyplatit. Například za jízdu po zpoplatněném úseku bez dálniční známky se může vyšplhat až na sto tisíc. Co ještě nás čeká a nemine?

Stejně jako každý rok, budou si muset všichni řidiči, využívající dálnice, koupit dálniční známku. Ta z roku 2019 bude sice platná ještě do konce ledna roku 2020, nicméně to neznamená, že bychom měli její koupi odkládat.

Snadno se pak může stát, že drobné opomenutí vyjde i na pět tisíc na místě nebo až na neuvěřitelných 100 000 Kč (!) ve správním řízení, čímž se Česká republika řadí na špičku pomyslného evropského pokutového žebříčku. Za dálniční známku pro rok 2020 řidiči zaplatí 1500 korun, za měsíční kupón 400 korun a desetidenní známka stojí 310 korun.

Nové poplatky pro nákladní dopravce

Jedna z největších změn, které řidiče po Novém roce čekají, je nové zpoplatnění přibližně devíti set kilometrů silnic první třídy pro nákladní dopravu. Rozhodlo o tom ministerstvo dopravy pod vedením současného ministra Vladimíra Kremlíka. Jeho předchůdce Dan Ťok přitom dříve jednal s kraji, které měly z takového kroku obavy o určitých úlevách. To současné vedení ministerstva odmítlo.

Kraje se zpoplatnění bojí

Podle mínění krajů by mnohé nákladní automobily mohly s vidinou úspory poplatku silnice první třídy objíždět po krajských komunikacích. Uvažuje ministerstvo o kontrole budoucího stavu a případné kompenzaci krajům?

„Nemyslím si, že by zpoplatněním silnic I. třídy nutně muselo znamenat objíždění tak, jak je mnohými prezentována. Přesto jsou k dispozici opatření, které lze považovat za kompenzace,“ potvrdil nám ministr dopravy Vladimír Kremlík s tím, že se jedná zvláště o příspěvky Státního fondu dopravní infrastruktury na odstraňování tak zvaných nehodových lokalit, opravy silnic I. a II. kategorie, opravy mostů a další.

„Každopádně tranzitní nákladní dopravu nad 12 t lze ze silnic II. a III. třídy dostat dopravním značením. Doporučujeme k tomu ale přistoupit až po tom, co se prokáže, že došlo k jeho nárůstu,“ doplnila dále tisková mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková, která potvrdila i přípravu dalších legislativních opatření.

Připraveno je prý další řešení

Ministerstvo se tedy, zdá se, situace na silnicích II. a III. třídy po Novém roce neobává. „Plošné problémy neočekáváme. Jednotlivé problémy jsme připraveni řešit. Situaci po zpoplatnění dalších bezmála 900 km silnic I. třídy samozřejmě budeme sledovat a již nyní probíhá mimo jiné spolupráce s Asociací krajů na měření intenzit dopravy na rizikových úsecích, kam by se mohla doprava přesunout,“ vysvětlil Kremlík.

Zároveň ještě doplnil, že je připraveno i další možné řešení případně nepříznivé situace: „Pokud by měření prokázalo enormní přesun těžké nákladní dopravy, je možné dodatečně silnici nebo silnice zpoplatnit.“ Tím by přestala být taková komunikace nižší třídy pro nákladní dopravu zajímavá. Podle ministra se „všechny prostředky samozřejmě vrátí do oblasti, kde byly vybrány.“ Tedy zkvalitňování dopravní infrastruktury. No, jen aby. Pak bude potřeba zalepit nějakou tu díru v rozpočtu a...však víme, jak to chodí.

Kterých silnic se nové pravidlo týká?

Na kterých konkrétních silnicích první třídy tedy budou nově nákladní automobily platit mýto? Podle informací, uveřejněných na webu ministerstva dopravy, půjde například o silnici 1: třídy č. 38 z Prahy přes Kolín, Kutnou Horu a Havlíčkův Brod do Jihlavy s odbočkou do Poděbrad, dále silnici č. 34 z Havlíčkova Brodu přes Pelhřimov a Jindřichův Hradec do Českých Budějovic a její odbočku (č. 19) před Pelhřimovem na Tábor. Poplatku se nákladní vozidla nevyhnou ani na cestě po silnici č. 20 z Českých Budějovic přes Písek do Plzně nebo z Plzně na hraniční přechod s Německem.

Nová pravidla se dotknou také propojení dálnic D1 a D3, (silnice č. 3) vedoucího přes Benešov a zaplatit je třeba i na silnici ve směru od České Lípy k Mladé Boleslavi (č. 38) a dále z Boleslavi do Jičína na silnici č. 16.

Nově zpoplatněná silnice číslo 35 pak propojuje Liberec (přes Jičín) s Hradcem Králové a pokračuje až k napojení na D 35 před Olomoucí, přičemž se poplatku nevyhnou ani provozovatelé nákladní dopravy, kteří se pohybují na silnici číso 43, vedoucí z Brna až právě ke zmiňované silnici 35, se kterou se setká poblíž Svitav.

Na Moravě si musejí řidiči nově dát na poplatky pozor taé na silnici číslo 50 z Bena přes Uherské Hradiště až k hranicím se Slovenskem nebo na silnicích číslo 47, 48 a 58 mezi Přerovem a Ostravou.

Kromě uvedených delších úseků silnic první třídy se může jednat o některé kratší části, ovšem délka zpoplatněného úseku samozřejmě nerozhoduje o výši případné pokuty. Je proto nezbytné se s placenými úseky předem dobře seznámit. Komunikace jsou také samozřejmě značeny.