Anna Boleynová jako černoška. Kdo bude dál, Adolf Hitler a Krakonoš?

/KOMENTÁŘ/ Co třeba černý Adolf Hitler? Určitě by mu to slušelo. A v ideálním případě z něj můžeme kvůli filmu udělat černého Žida. Skvělé! Kam až tzv. rasová korektnost zajde, a má vůbec svůj vrchol? V době, kdy se partičky aktivistů bouří proti dabování černochů bělochy nebo když je problém, aby dílo černého básníka přeložil běloch, je obsazení Jodie Turnerové-Smithové dalším hřebíčkem do rakve zdravého rozumu.

Proč takhle popírat historii?

Druhá manželka Jindřicha VIII. v podání rodačky z britského města Peterborough bude jistě skvělá, protože Jodie je výborná herečka, o tom není sporu. A seriál na Channel Five zřejmě bude precizně zpracovaný. Ale proč popírat historii v rámci jakési podivné rasové korektnosti? U fiktivní postavy budiž.

Jenže Anna Boleynová byla reálný člověk, jehož život je poměrně přesně popsán. Existuje přeci celá řada královen, jejichž příběh není tak detailně zpracovaný a notoricky známý. Je to stejné, jako kdyby si například Sharon Stoneová zahrála Oprah Winfreyovou nebo Bruce Willis Martina Luthera Kinga. Na hlavu, že? Ale v rámci rasové korektnosti zcela košér.

Opačný rasismus vlastně rasismus není

Bývalo také dobrým zvykem obsazovat do historických seriálů postavy, které jsou předloze alespoň trochu podobné. Bylo by zkrátka dost divné už to, kdyby si Annu Boleynovou zahrála blondýna.

Filmový štáb, který vede režisérka Lynsey Millerová, se odvolává na tzv. "blackwashing". To je slovo odvozené od "whitewashingu", kdy běloch hraje černošskou postavu. Proti tomu se však filmový průmysl postavil a jak bylo zmíněno, špatně je už pouhé dabování černochů bělochy. Opačně to ale evidentně problém není. Rasová korektnost v praxi, dík za nic.

Kam až tohle šílenství dojde? Vznikne snad velkofilm o černém Adolfu Hitlerovi nebo se ve stejném duchu natočí pokračování Krakonoše? Proč by měli být pouze bílí, není to rasistické? Odpověď nechť si najde každý sám. Černá Anna Boleynová se každopádně představí na konci roku.

