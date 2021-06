Blíží se Den otců, umíte tomu svému říci miluji tě? Kde a jak často to muži vyslovují nejčastěji?

Studie, která vznikla na vzorku 2000 Britů, ukázala, že muži nejčastěji říkají formulku "miluji tě" v baru nebo v autě. Průměrně ji vysloví 12 krát za měsíc, a 37 % z dotázaných uznalo, že tato slova méně často říká než je slýchá od svých blízkých. Obecně muži projevují nahlas své city vůči přátelům, rodině či partnerkám z pětadvaceti procent na dovolených, o pět procent méně v autě. Každý desátý říká "miluji tě" nejčastěji, ale také nejraději v baru. Tam se prý cítí uvolněně a svou zamilovanost zde projevují většinou vůči partnerkám.

Tati, miluji tě

Pouhých 12 % z dotázaných má problém mluvit o svých citech tváří v tvář svému blízkému a upřednostňují to napsat do zprávy nebo namluvit do hlasového vzkazu. Necelých 60% lidí ale přiznává, že svým nejbližším říkají "miluji tě" méně často než by si zasloužli, a rádi by to napravili. Má-li však u mužů dojít na projev citového vztahu k blízkým mužského pokolení, nastává zásadní problém. Pouhých 18 % z dotázaných umí říct otci "miluji tě" a přidat objetí. O 20% více mužů dokáže tato slova sdělit svým maminkám nebo sestrám.

Výzkum prováděla v Británii agentura Red Letter Days a její prezident Dan Mountain k výsledkům pro mirror.co.uk řekl: „Náš výzkum ukazuje, že i když muži chtějí sdílet své skutečné pocity s milovanými, bývá to pro ně těžké, mnohdy až nepřekonatelné. Zejména pokud jde o jejich otce, kterým by chtěli, ale nedokáží projevit svou lásku. S nadcházejícím Dnem otců proto chceme apelovat na to, jak moc je důležité zkusit tento ostych překonat.“

Po projevu lásky netouží jen partnerky

Studie také zjistila, že více než polovina dotázaných mužů si vůbec nepamatuje, kdy naposledy řekli "miluji tě" někomu, kdo nebyl jejich partner nebo dítě. A téměř čtvrtina přiznala, že se jim vůbec nelíbí říkat tuto větu svým blízkým, a tak ji ani nevyslovují. Až pětina mužů ve věku 18-24 let to svým rodinným příslušníkům nikdy nepověděla. Místo slov prý používají spíše hmatatelné projevy lásky. Kupují svým drahým dárky, nejčastěji čokoládu, berou je na jídlo do restaurace nebo na drink do baru. Teprve tam se po pár pivech občas odváží k obejmutí a vyslovení kýžené formulky "miluji tě".

Využijte Den otců k vyznání citů

Šéf Red Letter Days proto apeluje před Dnem otců, který letos připadá na neděli 20. června, aby se pochlapili a dali si na svůj "to do list" úkol - říct svému tátovi, že ho miluji. „Z mnohaleté zkušenosti vím, jak moc je tento slovní projev citu pro otce od svých synů důležitý. Znamená pro ně mnohem víc, než to, že jim dávají drahé dary, berou je na dovolené, nebo se jim starají o zahradu. Jedno "miluji tě" dokáže neuvěřitelné zázraky.“ Dobrá výzva, nemyslíte? Zvládnete ji?

