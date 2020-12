Konečné řešení covidové otázky. Nikdo nemusí mít chuť emigrovat

/KOMENTÁŘ/ Rozbil se nám semafor, chcípl PES a opatření se zcela nesystematicky losují jak na kole štěstí podle toho, co mají kde v okolních zemích, a i přes vytržení z kontextu to aspoň vypadá hezky. Jede se na provize a výhody pro firmy z holdingu, kdy se levné a až na 97% účinné antigenní testy doplňují ještě PCR testem, který je u nás nejdražší na světě.

Máme ale strategii „best in covid“, proto žádná sebereflexe a prim stále hrají jen průzkumy veřejného mínění menšinové skupiny voličů. A ti chtějí nakupovat. Nedivím se, místo 2 týdnů přísných opatření s trasováním, se totiž zvolila jen vlekoucí se kočkopsí agónie, kdy nikdo nevidí světlo na konci tunelu. Očkování je navíc prezentováno jako „konečné řešení“ a další titulky v oficiální inzerci ministerstva zdravotnictví nám s nepříjemným obrázkem injekce říkají: „Vakcína je spolehlivá cesta k běžnému životu – TOTO NENÍ PRAVDA!“

U nás by radši zakázali zveřejňovat počty mrtvých

Jak jiná je situace v sousedním Německu! Poté, co se tam čísla začala zhoršovat, vystoupila německá kancléřka před poslanci s uvěřitelným, důstojným, pokorným a přesto apelujícím projevem, v němž připomněla, že žijeme v době pandemie, což znamená život za mimořádných okolností.

Nejdůležitějšími nástroji, které máme, ale podle ní nejsou jen uzávěry, omezení a nezbytné zákazy, jsou to lidé: „Bolí mě to, opravdu mi to rve srdce, ale pokud je cena, kterou musíme platit, 590 úmrtí denně, tak je to nepřijatelné a musíme proto zpřísnit.“ Projevila se prostě jako státník, kterému opravdu záleží na lidech, nejen na vlastním prospěchu. Můžu si tak o ní myslet cokoliv, tady ale zabodovala a přinesla tolik potřebnou naději. Lidi neurážela, ale motivovala.

A co čeká nás?

Nezvládnutá situace u nás tak vyústí jen v jediný možný scénář. Lidé se rozhodnou udělat radost vládě, která je jen nepochopena opozičními politiky a zkorumpovanými novináři. Všichni si proto štědrovečerní večeři s příbuznými dáme on-line a vzájemně před sebou rozbalíme jejich a naše dárky.

Děti dostanou státní dluhopisy, jak nabádala paní Schillerová. Strejda je hospodský, proto bude určitě nadšen z rekvalifikačního kurzu na svářeče. Babička se rozpláče dojetím nad další sadou respirátoru a 5 roušek. Tetě dáme vakcínu, moc si ji přeje. Momentálně můžeme ale jen tu ruskou, tak jí snad nebude vadit být 8 týdnů bez alkoholu. Děda si rozhodně užije permanentky na testy zdarma. Šťourání v nose bere statečně, má v sobě prý ještě málo čipů a až vypadnou, opraví si rádio. Mně s manželkou prosím dejte aspoň 5 litrů dezinfekce z vonící holdingové řepky.

Tím konečně nastane konečné řešení covidové otázky a vůbec nikdo nemusí mít chuť emigrovat!

Přeji hezký den a veselou mysl!

PS: článek obsahuje prvky ironie a nadsázky.

- Tomáš Zdechovský, europoslanec (KDU-ČSL) -

