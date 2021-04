Máme strach o Jiřího Ovčáčka. Tolik zloby a nenávisti by zabilo i koně, natož tuto křehkou bytost

Tiskový mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček na sociálních sítích pravidelně servíruje svou dávku zloby, nenávisti a vlastní jednoduchosti. Na to už si asi všichni zvykli a nižšího státního úředníka málokdo bere vážně. V poslední době se ale jeho útoky stupňují tak, že se o něj začínáme bát. K mrtvičce stačí málo, a to by mu nikdo nepřál!