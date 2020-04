Martin Pošta: Přestaňme věřit ve smrt, věřme v život

Koronavirus se stává náboženstvím 21. století. Každé náboženství má svá pravidla. Pokud je budu dodržovat, bude se mi vést dobře, ovšem jestli je poruším, stihne mne trest. Každé náboženství zneužívá víry, o tom jsem přesvědčen. A to zneužití se opírá o strach ze smrti, o strach, že se mi nepovede dobře.

/KOMENTÁŘ/ Duchovní, kteří vedou své ovečky, ukazují na to, že pokud nebudete žít podle svatého písma, nepovede se vám dobře. Ti duchovní však žijí z toho, že jim jejich ovečky přispívají, protože už tím přispěním si zajišťují lepší budoucnost.

Stejně tak se chová vláda a ne jen v ČR. Víra v to, že pokud nebudu dodržovat pravidla, nepovede se mi dobře a dokonce umřu, je přesně ten nebezpečný vliv, který zneužívá jakékoli náboženství a současná vláda.

Martin Pošta

- jeden z nejobsazovanějších muzikálových zpěváků (Dracula, Monte Cristo, Mefisto, Hamlet a další)

- kouč osobního, profesního i firemního růstu

Jenže nikdo na světě nikoho nespasí, Bůh ani vláda ČR. Každý se může spasit jen sám, svou 100% zodpovědností za svůj život. Duchovní nebo vláda může jen ukazovat cestu, může dávat doporučení, ale nesmí zakazovat a přikazovat.

Je to záměr těch silných

Koronavirus nezmizí v letošním roce. Je to vir, který už s námi je a s námi bude řadu let, možná napořád. Jednou se tímto virem nakazíme všichni. Když ne letos, tak někdy v budoucnu. Proti tomuto viru je jediná obrana, vytvořit si protilátky. Do budoucna není možné se před ním schovat. A už vůbec se mu není možné ubránit tím, že uzavřeme hranice.

Samozřejmě, že pro populaci je jednodušší, když se všichni nakazíme postupně, ale držet nás násilím doma s tím, že kolabuje ekonomika, je záměr těch, kteří jsou ekonomicky nejsilnější, protože ti nejsilnější, i když ekonomika padne, budou moci pozřít ty slabé a nejslabší.

- Martin Pošta -

