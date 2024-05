Bojoval v Pearl Harboru s přesilou a stal se legendou, o které se točí filmy. Zahynul v rozpadajícím se letadle

Hlavní letiště přímo na základně v Pearl Harboru bylo okamžitě po útoku pod těžkou palbou. Dvojice mužů proto odjela na nedaleké letiště Haleiwa. Okamžitě vzlétli s letounem P-40 B Warhawk, který ještě nebyl zcela dozbrojený. Neměli tak k dispozici palubní kanóny, ale pouze kulomety ráže 30. Prakticky ihned po vzletu se setkali s japonskými letadly. Welch okamžitě zaútočil na japonský střemhlavý bombardér D3A1 Val nad MCAS Ewa.

Během útoku byl jeho letoun dvakrát zasažen

Welchův letoun byl při útoku zasažen. Ihned se proto schoval do mraku, aby zjistil rozsah poškození letadla. To naštěstí nijak neztratilo schopnost dál bojovat. Provedl tak nový útok a zezadu sestřelil další střemhlavý bombardér. Takto dvojice „zlobila“ Japonce až do vyprázdnění zbraní a nádrží. Poté oba přistáli na letišti Wheeler Field. Po doplnění paliva a přezbrojení, včetně munice ráže 50 pro příďové dělo, dvojice vzlétla, aby pokračovala v útocích na japonská letadla ostřelující oblast. Připsala si další sestřely, než byl Welchův letoun zasažen do motoru. Musel tak přestat s bojem a přistát. Taylor přidal sestřelení A6M2 Zero a poté další D3A1 Val. Během tahanic a vzdušných soubojů byl jeho letoun zasažen střelbou do motoru, vrtule a krytu, ale podařilo se mu bezpečně přistát.

Válečným hrdinou

Události na Havaji z Welche udělaly ze dne na den válečného hrdinu, jak píše veterantributes.org. Welch získal druhé nejvyšší vojenské vyznamenání, Distinguished Service Cross (DSC). Zároveň se stal celebritou. Jeho popularity se rozhodla armáda využít. Cestoval po Spojených státech a propagoval nakupování válečných dluhopisů. Dne 25. května 1942 se dokonce setkal s americkým prezidentem Franklinem D. Rooseveltem v Bílém domě. Takový život však nebyl úplně dělaný pro válečného pilota. Byl proto velmi spokojen, když se mohl opět vrátit k bojovému létání. A znovu velmi úspěšně.

Při svém prvním bojovém letu po pauze sestřelil další tři letadla v jednom dni

Byl poslán do zámoří do jihozápadní pacifické oblasti (SWPA). V Austrálii byl přidělen k 8. stíhací skupině a přeškolen na letouny P-39 Airacobra. Přesně rok po událostech na Pearl Harboru vzlétl na svém novém působišti na ostrý bojový vzlet. A hned si připsal další tři vzdušná vítězství. Později létal na strojích P-38 Lightning, kdy si při misích nad Novou Guineou připsal další vzdušná vítězství. S celkovými 16 vítězstvími se tak zařadil mezi nejúspěšnější letecká esa amerických pilotů.

Léčil se z malárie a stal se zkušebním pilotem

O jeho dalším osudu se můžeme dočíst na stránkách pacificwrecks.com. V září 1943 onemocněl malárií a odjel se léčit do Sydney. Tady se seznámil se svou budoucí ženou. Do bojů již nezasáhl a byl převelen zpět do Spojených států. Poté byl poslán zpět do Spojených států na základnu Winter Park poblíž Orlanda na Floridě. Jeho zotavování trvalo až do roku 1944. Potom začal létat jako zkušební pilot.

Místo učení pilotů si údajně ještě zastřílel v korejské válce

Po válce Welch odešel do zálohy a dále pokračoval v práci jako hlavní zkušební pilot, inženýr a instruktor u North American Aviation. Traduje se (a spíše to nelze potvrdit), že během korejské války sestřelil několik nepřátelských MiG-15 Fagotů místo toho, aby jen „dohlížel“ na své žáky. Welch byl jako hrdina příliš cenný, a proto měl přísně zakázáno jakkoliv se účastnit boje. Jeho sestřely tak měly být připsány jeho žákům.

Poslední let

V roce 1954 byl Welch testovacím pilotem. Jeho poslední let popisuje thisdayinaviation.com. Dvanáctého října odstartoval k testování devátého sériového letounu F-100A-1-NA Super Sabre. Jeho úkolem bylo provést zkoušku konstrukčních limitů letounu. Měl vybrat střemhlavý let o rychlosti 1,55 machu. Přetížení mělo být o síle 7,3 G. Tento manévr byl zřejmě nad konstrukční možnosti tohoto letounu, neboť se po provedeném manévru, jak popisuje posádka nedaleko letícího letounu, stal neovladatelným a za letu se rozpadl. Pilot sice stačil aktivovat vystřelovací sedadlo, ale padák se v nadzvukové rychlosti roztrhl. I přes tento hrozivý pád byl naživu ještě v okamžiku, kdy dorazil záchranný tým. Zemřel při převozu vrtulníkem do nemocnice.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Slavný herec zastřelil amerického prezidenta