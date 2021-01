Čech, kterého uznává celý svět. Vyhnanec Jan Amos Komenský přišel o děti kvůli moru

Na jeden život toho bylo možná až příliš. Při letmém ohlédnutí za životem učitele národa Jana Amose Komenského se podobný soud přímo vybízí. Jeden z nejvýznamnějších Čechů naší historie byl však paradoxně podstatnou část svého života nucen trávit ve vyhnanství. Čím vším si musel projít a kvůli čemu přišel o celou rodinu a své dílo?

Škola hrou

Ve světovém kontextu se Jan Amos Komenský nejvýrazněji zapsal díky reformnímu přístupu k pedagogice. Dnes si lidé učitele národa spojují hlavně s heslem škola hrou. Nutno však dodat, že většina z nás si tento přístup vykládá mylně. Nejedná se totiž jen o přenesený význam ve smyslu zábavné výuky, ale jedná se o přístup k vzdělávání skrze několik divadelních her.

To ovšem nevylučuje fakt, že Komenský přistupoval k výuce netradičně. „Vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno,“ napsal si učitel národa. Poznámka byla myšlena v souvislosti s konzervativním a drsným způsobem tehdejšího systémů vzdělávání. Nechtěl, aby pro žáky bylo vzdělávání něčím stresujícím a plné fyzických trestů.

Přišel tak s moderními prvky, které měly školu proměnit v místo, kde jsou děti zvídavé a veselé. Kniha Orbis pictus, kde se tímto přístupem do hloubky zabývá, byla přeložena do jedenácti jazyků. Hlavně díky tomu se z Komenského stala osobnost, když třeba v Londýně v roce 1641 zakládal na základě pozvání Akademii věd a v Maďarsku měl na starost pozvednout zdejší zoufalé školství. Dokonce byl pozván do USA, aby pomohl zakládat Harvardovu univerzitu, kde měl dokonce zastávat jednu z řídicích rolí.

Život plný překážek

Když na chvíli zapomeneme na bohaté Komenského dílo, je nutné také připomenout, že nežil na hvězdném obláčku společenských elit. Byl neustále pronásledován Habsburky a výrazně do jeho života vstoupil důsledek prohrané bitvy na Bílé hoře. O rok později vydrancovali Španělé město Fulnek, kde Komenský žil. Při útěku do skal zemřela jeho žena a následně také obě dcery skolil mor.

Tvrdé rány osudu se mu nevyhnuly ani v zahraničí, když byl nucen žít v exilu. Při pobytu v polském Lešně se musel smířit s drsnou tragédií. Švédi zde vypálili celé město včetně jeho domu, a tedy i jeho celého psaného díla.

Nakonec se usadil v holandském Amsterdamu, kde byl uznávanou a významnou osobností. Zde pobýval posledních 14 let svého života a během 30leté války vypracoval také mírovou dohodu nazvanou “Anděl míru”. Jan Amos Komenský byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších intelektuálů své doby.

Dokonce svými díly předstihl svou dobu. Bohužel se kvůli politickým a náboženským rozporům nemohl naplno věnovat svému kulturnímu odkazu přímo na území našeho národa. I tak by mělo být jeho dílo a myšlenky pevnou součástí českého DNA. Pokud Komenského znáte jen povrchně, bezesporu neuděláte chybu, pokud tento článek vezmete jako příležitost k tomu si o učiteli národa udělat hlubší obrázek.

