Chudá dívka do královského paláce. Mademe de Pompadour svou pohádku ukončila tragicky

Původním jménem Jeanne-Antoinette Poisson se sice narodila do chudé rodiny, ale netrvalo dlouho a vypracovala se na samotný vrchol společenského žebříčku. Historici se však dodnes úplně neschodnou, kde se vlastně žena, která je v dějinách známá spíše jako Madame de Pompadour, narodila.

Chudý, ale šikovný

Objektivně si chudobu představujeme trochu jinak. Otec Francois Poisson se však opravdu narodil do chudé tkalcovské rodiny. Šikovný a inteligentní obchodník se však rychle vypracoval. Zásoboval francouzskou armádu a byl spolupracovníkem rodiny Pârisových, která hrála roli i při setkání s jeho druhou ženou Luisou-Madeleine La Motte.

Historikové se však rozchází, zda se jednalo o měšťanskou rodinu, či byl otec Madame de Pompadour finančník. Její matka se údajně před sňatkem živila jako společnice pro tu nejvyšší vrstvu a po svatbě se této práce pravděpodobně nevzdala.

Tíživá finanční situace donutila otce malou Jeanne poslat za vzděláním k voršilkám do kláštera. Otec musel jako dlužník utéct do Německa a rodině byl zabaven majetek. Z krásného sídla se museli přestěhovat do malého bytu, ale bída netrvala dlouho. Matku s dvěma dětmi zachránil “strýček” a asi jeden z bohatých klientů matky, úspěšný finančník Charles-Francois Paul Le Normant de Tournehem. Indicie však naznačují, že se jednalo o pravého otce později slavné Madame de Pompadour.

Do lepší společnosti

I díky svému “strýčkovi” se mladá, krásná a inteligentní Jeanne dostala na návštěvu do zvučných a společensky prestižních francouzských salonů. Členkou nižší šlechty se mladá krásná dívka stala 9. března 1741, kdy ji Tournehem nechal provdat za svého synovce Charlese-Guillauma d´Etiolles.

Novomanželé se usadili na panství Etiolles, které leželo velmi blízko královským pozemkům. Zajištěná byla také tím, že nová rodina mohla počítat s dědictvím po jejím “strýčkovi”. Manželům se narodil syn, který však zemřel po devíti měsících.

Později se jim narodila dcera Alexandrina. Jeanne se díky dobré společnosti mohla věnovat kultuře a sebevzdělávání. Milovala divadlo, které často navštěvovala v Paříži, a na vlastním panství si dokonce zařídila divadelní scénu. To nejzajímavější však teprve mělo přijít.

Vlastní komnata ve Versailles

Nejzajímavější kapitolou života Jeanne je bezesporu její milenecký vztah s Ludvíkem XV. Byť se potkali spolu několikrát, osudové setkání proběhlo na narozeninách jeho syna v roce 1745 během slavnostního plesu. Ve stejném roce už ji čekala samostatná komnata ve Versaille. Jejich vztah pochopitelně přinesl rozpad manželství, ale byť to za zdmi jejich panství nebyla žádná idylka, manžel se postavit králi mohl jen stěží. Král se tedy o Jeanne postaral a zrodila se Madame de Pompadour.

Ludvík totiž vykoupil tento uvolněný titul, koupil i zámek stejného jména, který své milence přenechal. Oficiálně byla u dvora představena 14. září 1745. Dostala se tak na vrchol společenského žebříčku a překvapivě ji zajímala i politika.

Potomci krále ji samozřejmě nepřijali s otevřenou náručí, ale s tím si evidentně hlavu nelámala. Naopak se snažila, aby měl Ludvík dobrý vztah s manželkou Marií. Neintrikovala, ale jen prakticky využívala bohatství a moci, kterou získala do svých rukou.

Jako markýza měla velké bohatství, a tak v Paříži koupila Elysejský palác, který následně nechala přestavět. Jejím vlivem vznikla také École militarie, tedy vojenská škola. Svou láskou k umění byla proslulá, a tak sbírala knihy, výtvarné umění a měla velmi kladný vztah k hudbě. Za svého života se stihla setkat i s mladým Mozartem. Velké finanční prostředky také věnovala charitě.

Brzká smrt

Madame Pompadour však zemřela již ve svých 42 letech na tuberkulózu. Do konce dní měla velký vliv na krále, i přesto, že ten už měl zástupy jiných a mladších milenek. O tom, že měla stále velmi významné místo v srdci Ludvíka XV., svědčí fakt, že její tělo nechal slavnostně dovézt do hrobky v Paříži. Ta byla však zcela zdecimovaná během Velké francouzské revoluce.

Zdroj: history.com, Česká televize

