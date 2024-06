Dva muži ukradli Boeing 727 a zmizeli ze světa. Nedlouho po útoku na dvojčata a dodnes se o letadle neví

Těsně před západem slunce začalo na mezinárodním letišti v Angole pojíždět odstavené letadlo, aniž by navázalo komunikaci s věží. Letoun nevyzpytatelně manévroval a vjel na přistávací dráhu. Se zhasnutými světly a transpondérem bez vysílání vzlétl na jihozápad a zamířil nad Atlantický oceán.

Tajné služby se obávaly, že se stane létající bombou

Podle serveru smithsonianmag.com se jednalo o Boeing 727, který byl pronajat k dodávce nafty do diamantových dolů, nesl 10 palivových nádrží o objemu 500 galonů a několik sedadel pro cestující v kabině. Méně než dva roky po teroristických útocích z 11. září 2001 vyvolal podivný odlet Boeingu 727 horečné pátrání amerických bezpečnostních organizací po něčem, co by podle zpravodajských zdrojů mohlo být létající bombou.

Odletěl palubní inženýr bez potřebné pilotní licence?

Podle očitých svědků, jak uvádí server discoveryuk.com, nastoupili do letadla Ben Charles Padilla, americký palubní inženýr, letecký mechanik a držitel licence soukromého pilota, spolu s Johnem Mikelem Mutantuem, najatým mechanikem, o kterém se předpokládá, že pochází z Demokratické republiky Kongo. Jeden zaměstnanec letiště uvedl, že viděl nastoupit do letadla jen jednoho muže, jiní uvedli, že viděli dva. Ani jeden z nich nebyl certifikován pro řízení Boeingu 727-223, letadla, které obvykle řídila kvalifikovaná tříčlenná posádka. Není ani známo, zda v té době již byl v letadle někdo další. Potvrzení osob a jejich počet na palubě v době posledního známého letu tohoto letounu je záhadou, stejně jako pohnutky posádky a její další osudy.

Pojistný podvod, nezákonné operace, či zásah mimozemské civilizace

Letadlo ani po více než dvaceti letech nebylo objeveno, a tak není divu, že se objevily různé teorie, co se s dopravním letadlem stalo. Jednou z teorií je, že letadlo bylo ukradeno pro použití v tajných operacích. Spekuluje se, že mohlo být používáno k přepravě kontrabandu, jako jsou drogy nebo zbraně, napříč kontinenty. Chybějící komunikace a letový plán mohly být záměrným opatřením, aby se zabránilo odhalení ze strany úřadů. Jiná teorie říká, že krádež letadla byla propracovaným plánem na spáchání pojistného podvodu. Objevily se názory, že zmizení letadla mohlo být zorganizováno za účelem získání peněz z pojistky za letadlo, které bylo odstaveno, a narůstaly náklady na parkování a údržbu na letišti Quatro de Fevereiro. Mezi úsměvnější teorie patří ty, které naznačují, že letadlo buď bylo zabaveno vládou nebo tajnou organizací pro nezveřejněné účely, nebo že bylo uneseno nadpřirozenou silou nebo mimozemskou civilizací.

Sestra údajného pilota si myslí, že její bratr byl zabit

Server unilad.com zmiňuje sestru jednoho z údajných pilotů ztraceného stroje, Benitu Padilla-Kirkland, která v rozhovoru pro South Florida Sun-Sentinel v roce 2004 vyjádřila své podezření, že byl její bratr donucen třetími osobami se letadla zmocnit, někdo již v letadle čekal, a když splnil úkol, byl zavražděn. Nikterak však nezmiňovala osud samotného letadla.

Havárie? Možná, ale proč ten dobrodružný odlet?

Nejobecněji přijímaným scénářem je, že zmizelý Boeing 727 havaroval na vzdáleném, možná nezmapovaném místě v moři, v Africe nebo jinde. Vzhledem k obrovským, nedostatečně monitorovaným plochám pevniny a oceánu si lze představit, že by vrak mohl zůstat neobjeven, zvláště pokud by úsilí o jeho lokalizaci – pokud skutečně nějaké existovalo, vzhledem k tomu, že transpondér byl vypnutý – bylo ztíženo nedostatkem poslední známé polohy nebo pátracích zdrojů. Navzdory řadě teorií zůstávají osud tohoto letounu a pohnutky pro jeho krádež neznámé, přičemž každé vysvětlení zanechává nezodpovězené otázky. A osud letadla a posádky se stal jednou z nejtrvalejších leteckých záhad moderní doby.

