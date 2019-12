Socialistický a porevoluční silvestr. Jak se měnila zábava na obrazovkách během nejdůležitějšího dne v roce

Někdo na poslední den roku utíká na horskou chalupu, do zahraničí nebo do tepla hospodské atmosféry. Většina občanů však tráví klidný večer před televizní obrazovkou. Program některých stanic je jako procházka do minulosti. Socialistická zábava byla totiž právě na silvestra v televizi na samém vrcholu. Jak šel čas s programem v posledním dni roku?