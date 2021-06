Henry Ford prodal své první benzínové auto za 200 dolarů a hned šel stavět další. Tehdy byla motorová čtyřkolka jen nepraktická výstřednost pro bohaté

Úplně nejstarší prototypy automobilů se vyráběly ručně, jeden po druhém. Tento postup práce byl velmi nákladný, a tak se pochopitelně zpočátku nepřemýšlelo, že by mohl podobný vynález skončit u obyčejného zákazníka. Henry Ford tak na počátku své kariéry mířil pochopitelně hlavně na movitou klientelu. V první řadě jim však musel předvést ohromující produkt. To se mu v roce 1896 povedlo, i když se někteří smáli…

Henry Ford se vrhnul do podnikání v době, kdy ještě nebyla jasně definovaná pravidla automobilového trhu. První vozy totiž vycházely většinou z dílny vynálezců, nikoliv schopných podnikatelů. Henry Ford však spojil obě schopnosti, vynálezce a vizionář i talentovaný podnikatel.

Byť byla společnost zpočátku vůči prvním automobilům značně nedůvěřivá, oslavil Henry Ford první důležitý podnikatelský úspěch. Malé auto se prodávalo, což v důsledku znamenalo důležitý krok k založení společnosti Henry Ford Company a později Ford Motor Company v roce 1903.

Kolik tehdy bylo 200 dolarů?

Doba Fordu T, automobilu „pro každého Američana“, měla přijít až za 15 let. Třeba v roce 1912 byl průměrný příjem v USA kolem 740 dolarů a Ford T stál 575 dolarů. Pořízení Forda bylo vlastně levnější než běžného auta dnes u nás.

Roku 1896 to ale bylo jinak. Dolar měl tehdy kolem 26 gramů a z toho 24 gramů stříbra. Takže v dnešních cenách by byl dolar za asi 500 Kč a Ford Quadricycle by stál kolem 100 tisíc korun. Jenže příjmy byly na přelomu předminulého století úplně jiné, a tak čtyřkolka byla jen pro opravdové boháče. Navíc oproti Fordu T nebyla moc spolehlivá ani praktická

Čtyřkolka

V době, kdy se Henry Ford na veřejnosti vytasil s novým vynálezem ze své dílny v Michiganu, mu bylo pouhých 32 let.

Název svého vozidla Henry Ford odvodil z faktu, že pneumatiky, na kterých se jeho vynález pohybuje, pocházejí z cyklistických kol. Lidově se tak Fordově prvnímu automobilu neřekne jinak než čtyřkolka.

A co Ford Quadricycle uměl?

Dvouválcový motor mohl produkovat 4 koňské síly.

Čtyřkolku poháněl řetěz. Převodovka měla pouze dva rychlostní stupně (první až 16 km/h), druhý až 32 km/h , ale neměla zpátečku.

, ale neměla zpátečku. Stroj řízený ojí měl drátěná kola a palivovou nádrž 3 US gal (11 L) pod sedadlem.

Ford Quadricycle jezdil na čistý ethanol. Benzín přišel do módy až o desetiletí později.

Zdroj: www.fordfoundation.org



KAM DÁL: Pražské metro mohlo být jedno z prvních na světě. Původní plány přerušila válka