John Wayne Gacy se převlékal za klauna a bavil děti. Pak spal s mrtvými chlapci v rakvi a zabil 33 mladistvých

Udělalo z něj deprimující dětství vraha?

John Wayne Gacy se narodil v roce 1942 v Chicagu a měl jednu starší a jednu mladší sestru. Jeho dětství nebylo vůbec šťastné a velmi ho poznamenalo. Otec byl alkoholik a mlátil jak malého Johna, tak sestry a matku. Otce neskutečně iritovalo, že jeho jediný syn je od mala obtloustlý a není vůbec sportovní typ. Nejenom za jeho postavu otec Johna často šikoanoval.

John měl velmi blízký a vřelý vztah s matkou a sestrami, za což se mu otec často posmíval a nazýval ho mamánkem a tvrdil, že z něj roste homosexuál. John byl považován otcem za slobocha, který nic nedokáže. Proto si v pozdějším věku Joh řekl, že co si zamane, splní na sto procent, ať to stojí, co to stojí. A svým slovům bohužel vždy dostál.

V jedenácti letech Johna udeřila houpačka do hlavy a od té doby si jeho rodiče mysleli, že je kvůli tomu ve škole pomalejší a méně soustředěný. Na druhou stranu, když nastal s Johnem nějaký problém, tak byl mistr slova a uměl se vždy ze všeho vykecat. Aby toho nebylo málo, tak ho v dětství sexuálně zneužíval rodinný příslušník.

Spal v rakvi s mladým mužem

V roce 1962 bylo Johnovi dvacet let a rozhodl se, že utečce z domu. Sexuální zneužívání a ponižování už nedokázal zvládat a musel z toho pekla utéct. Odstěhoval se do Las Vegas, kde chtěl začít zcela nový život. Nevybral si ale zrovna nejlěpší profesi. Dvacetiletý John Wayne Gacy začíná pracovat jako uklízeč v márnici. Práci v márnicí byl natolik fascinová, že tam i občas přespával a později se doznal k tomu, že jedou strávil noc v rakvi vedle mladého chlapce.

Po této zkušenosti, která ho jistým způsobem děsila i fascinovala, se odstěhoval zpět do Chicaga, kde studoval obchodní akademii. Následně začal žít vcelku spořádaný život a pracoval jako prodavač obovi. V roce 1964 vzal kolegyni z obchodu Marlynn Myersovou, ale v tu samou dobu začínal vést dvojí život.

V roce 1966 byl jmenován manažerem tří restaurací KFC v iowském Waterloo. S manželou vychovávali dvě děti a žili spokojeným životem. Sám John byl mezi lidmy velmi oblíbený a jeho vlastní otec se mu dokonce omluvil, že se v něm zmýlil. John svoji ženou podváděl jak s muži, tak se ženemani a jeho touha po mladých chlapcích začínala být čím dál tím větší.

Chlapce lákal na pornografické filmy

V roce 1967 John spáchal svůj první ohavný čin. Teprve patnáctiletého syna nalákal do svého domu za záminkou sledování pornografických filmů. Následně ho opil a donutil k orálnímu sexu. Takto se to opakovalo s dalšímu mladými chlapci, ale žádnému z nic v té době ještě neublížil. Sousta z nich to neohlásila.

V roce 1968 se jeden z mnoha případů provalil a John se přiznal ke zneužití dalších dvou chlapců, za což dostal 10 let vězení. Manželka se s Johnem okamžitě rozvedla, děti dostala do své péče a John je už nikdy neviděl.

Díky své dobré pověsti a šarmu si z desetiletého trestu odseděl pouhých 18 měsíců a byl propuštěn na svobodu. V roce 1972 se podruhé oženil a nechal se slyšet, že se do vězení nikdy nevrátí. Za manželku si vzal půvabnou Carol Hoffovou, která měla z předchozího manželství dvě děti.

O manželku a sexuální život neměl zájem, ale chtěl budit dojem spořádaného a slučného člověka. To se mu chvíli také dařilo. V roce 1972 zabil prvního maldého chlapce. Šestnáctiletého Timothyho McCoye odchytl na autobusové zastávce a slíbil mu, že může u něj přespat. Ráno ale uviděl šestnáctiletého chlapce, jak nad ním stojí s nožem a došlo ke rvačce, při které John mladíka ubodal a schoval jeho tělo pod dům.

Zabíjení mi přináši vzrušení

K další vraždě se odhodlal až za dva roky v roce 1974. Uškrtil mladistvého chlapce a schoval ho opět pod domem. Mezitím se snažil dál působit jako bezúhoný občan, který má rád děti. Převlékal se za klauna a bavil děti.

V roce 1976 se John rozvádí s durhou ženou a jeho zábrany jsou pryč. Vlastní stavební firmu, kde pracují maldí kluci a tam si vybírá oběti.

Mladé chlapce omráčil chloroformem a následně je svazoval, mučil, znásilňoval a škrtil. Z 33 obětí přežily pouze dvě. Oba muži se při procesu stali korunními svědky.

Zkušeným kriminalistům se udělalo zle

V roce 1978 se ztratil patnáctiletý chlapce, který však zanechal vzkaz, že šel na schůzku s Johnem. Policii však řekl, že se s chlapcem nikdy nesetkal. Muži zákona to ale nenechali být. Johna si proklepli a zjistili, že v minulosti byl odsouzen za zneužívání mladistvých.

Policie dostala povolení k domovní prohlídce, kde našla spoustu řidiičských průkazů, pouta a dětské oblečení. Nakonec začala policie kopat ve sklepení. Kriminalisté našli přes 30 lidských kostí a lidských ostatků. John se na místě přiznal ke 33 vraždám s tím, že tělo patnáctiletého chlapce hodil do řeky, protože ve sklepě již nebylo místo.

John byl odsouzen k trestu smrti injekcí. Jeho poprava byla vykonána 10. května 1994 a jeho poslední slova zněla "Polibte mi prdel".