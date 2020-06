Ku-klux-klan se zrodil jako nepovedený žert. Postupně se z něj však stala násilnická organizace

“Black lives matter.” Heslo, které se stalo symbolem současných nepokojů po celých Spojených státech amerických, má mnohem hlubší kořeny, než by se mohlo na první pohled zdát. Pro nezasvěcené do historie USA se aktuální situace může jevit velmi nepřehledně, ale vztah černé a bílé společnosti se v nejmocnější zemi světa nachází dlouhodobě ve velmi vyhroceném stavu. Při pohledu do minulosti se není čemu divit. Jakou roli v tomto příběhu násilí, rasismu, otrokářství a nesmyslných vražd má organizace zvaná Ku-klux-klan?