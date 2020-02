Legendární lovec nacitsů Simon Wiesenthal: Prošel si peklem a stále vídal mrtvé

Simon Wiesenthal byl hrdina a legndární lovec nacistů, který celý svůj život zasvětil honbě za nacistickými zrůdami a na svém kontě má jména jako Hienrich Himler nebo Adolf Eichmann. Samotný Simon byl během druhé světové války vězněn a prošel několika německými koncentračními tábory. Simon Wiesenthal se dožil úctyhodných šestadevedasáti let a zemřel v roce 2005.

Z architekta lovcem nacistů

Simon Wiesenthal se narodil v roce 1908 ve městě Bučač nedaleko Lvova. Možná, kdyby nedošlo k druhé světové válce, tak by se Simon věnoval architektuře, kterou také vystudoval. Jenomže válka jeho život obrátila zcela naruby. Když vypukla válka, musel Simona zanechat architektury a jako žid čelit krutostem v německých koncentračních táborech. Jeho otčím byl zatčen sovětskou tajnou policií NKVD a jeho bratr zastřelen.

Matka byla převezna do koncentračního tábora Belzec, kde také zemřela. Nacisté vyvraždili velkou část Simonovy rodiny. Samotný Simon měl být se svojí ženou deportován na Sibiř, ale podplatili komisaře NKVD a patrně si tím zachránili život. V roce 1941 byl deportován do koncentračního tábora v Janowsku, kde pracoval jako technik. Simon měl ve svém životě vskutku z pekla štěstí. V roce 1943 se mu podařilo z tábora utéct a to doslova za pět minut dvanáct. Krátce po jeho útěku totiž začali nacisté s vyhlazováním.

Pokus o sebevraždu a nový smysl života

V roce 1944 byl Simon bohužel znova zatčen a tentokrát se pokusil v táboře o sebevraždu podřeznámím žil, ale přežil. S hrstkou vězňů se drželi zuby nehty, aby přežili. Moc dobře věděli, že jich zbývá jen pár a pokud je nacisté zabijí, sami budou muset odejít na frontu.

Simon si prošel následně několika dalšími tábory jako Plaszow poblíž Krakova, odtud putoval do Gross-Rosenu a Buchenwaldu.Osvobození po letech úporného mučení a každodenního boje o svůj život se dočkal až v roce 1945 v rakouském koncentračním táboře Mauthausen.

Prošel si peklem a vídal mrtrvé

Po skončení druhé světové války se Simon k práci architekta již nevrátil. Začal shromažďovat veškeré důkazy o nacistických zůrdách. Pracoval pro kontrarozvědku americké armády a působil i jako předseda židovského ústředního výboru v americké okupační zóně Rakouska.

Dokázal vypátrat a postavit před spravedlnost řadu nacistů, mezi které patřili Adolf Eichmann, Klaus Barbie, Johan Grog nebo Hienrich Himler. Simon to ale němel vůbec jedoduché. Kvůli hrůzám, které prožil v koncentračním táboře musel čelit neustálým nočním můram a vídal ve svých snech mrtvé. Zemřel v šestadevadesáti letech 20. září 2005 ve Vídni a dodnes je považován za legendárního lovce nacistů. A to přesto, že tohle označení sám razantně odmítal.