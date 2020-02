Manželé Klarsfeldovi, nejznámější lovci nacistů: Dopadli lyonského řezníka a nezastavila je ani nastražená bomba

Beate Klarsfeld se narodila v Berlíně v roce 1939 jako dcera vojáka wehrmachtu. Serge, narozen v Bukurešti v roce 1935, a Beate se poprvé potkali v roce 1963 na stanici metra v Paříži. Nejdříve se z nich stali přátelé a Serge, který byl židovského původu, Beate vykládal příběhy ze života, jak se musel za války schovávat v bytě ve falešné zdi v Nice, protože je Žid.

Tenkrát Serge, jeho matku a sestru ukryl jeho otec. Nakonec všichni tři válku přežili. Jeho otec však zemřel v koncentračním táboře v Osvětimi. Okamžitě po příjezdu putoval do plynové komory, ale zachránil tím život svým třem nejbližším lidem.

Facka na veřejnosti

V roce 1966 byla Beate propuštěna z práce kvůli své aktivistické činnosti. Do podvědomí lidí se poprvé zapsala, když začala veřejně vystupovat proti německému kancléři Kurtu Georgovi Kiesingerovi. V roce 1968 ho Beate dokonce napadla a vlepila mu facku, za což byla odsouzena na rok ve vězení a odseděla si čtyři měsíce.

Těsně po válce se manželé rozhodli, že společně půjdou po nacistických zrůdách, a stali se nejznámějšími lovci nacistů. Manželé dostali do vězení nejméně deset nacistů nebo jejich francouzských kolaborantů, na jejichž rukách byla krev nevinných civilistů.

Lyonský řezník Klaus Barbie u soudu

Lyonský řezník - tak se přezdívalo nacistickému důstojníkovi Klausu Barbiemu, který se dopouštěl nechutných zločinů proti lidskosti. Klaus Barbie si obzvlášť liboval v mučení dětí, jeho zrůdné činy normálně uvažující člověk nikdy nemůže pochopit.

Šéf gestapa utekl do po válce do Jižní Ameriky, ale manželé Klarsfeldovi po něm tvrdě šli. Právě oni mají největší zásluhu na tom, že byl Klaus Barbie vydán do Francie a následně v roce 1987 odsouzen za zločiny proti lidskosti na doživotí.

Bombový atentát na manžele Klarsfeldovy

Manželé Klarsfeldovi jako lovci nacistů museli počítat s tím, že po nich jejich protivníci půjdou. Přežili bombový atentát v roce 1979. Ve Francii jim členové pronacistické skupiny Odessa dali bombu na střechu auta.

Pachatelé nebyli nikdy identifikováni a chyceni. Přes všechny nástrahy Klarsfeldovi svůj boj proti dopadení nacistických zločinců nikdy nevzdali. Oba dva jsou stále naživu a jejich boj za potrestání dávných zločinů pokračuje dál.