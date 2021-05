Nejhrůznější nacistický masakr v Praze. Němci stříleli i do těhotné ženy s dětmi

„Všechny ty lidi vyhnali na zahradu, kde je postříleli, mého kamaráda spolužáka, jeho pětiletou sestru. Jejich maminka se zachránila tím, že dělala, jako že je mrtvá, ale každopádně nevyšla z toho dobře, protože přišla o nohu,” vyprávěla pro Paměť národa Zdeňka Králová, která masakr v Úsobské ulici přežila jen díky domovnici.

Ta příslušníky Waffen-SS přesvědčila, že se ve sklepě schovávají pouze maminky s dětmi. Uvěřili. V jejím případě osud ukázal šťastnější stranu mince. O ostatních povražděných civilistech se něco podobného říct nedá. Naopak. Z dobových svědectví je jasné, jak zvrácená umí být lidská povaha.

Bez milosti

Masakr měla na svědomí jednotka Waffen-SS, což byla jednotka určená k vojenským operacím. Norimberský tribunál ji označil jako zločineckou organizaci. V kontextu následujících řádků byl však ještě shovívavý.

Několik mužů této jednotky nejprve vniklo do domu č. 255, když údajně podnapilí přišli z nedaleké školy na Zelené lišce. Zde našli ve sklepě schovávající se civilisty, které bez milosti postříleli. O tom, že se jednalo o akt nemilosrdné popravy, svědčí také fakt, že se nenechali uprosit těhotnou Němkou s dvěma malými dětmi.

Celkem zde postříleli 37 lidí a 12 dalších se jen zázrakem zachránilo, protože předstírali smrt. Byli tak svědky toho, jak příslušníci Waffen-SS ještě bodali do ležících mrtvol. Dalším šokujícím prvkem tohoto lidsky tragického příběhu je fakt, že 10 obětí byly děti od 6 do 15 let, 13 žen, z nichž dvě byly těhotné.

Vojákům tato nemilosrdná poprava nestačila, a tak vyrabovali ve stejném domě 21 bytů, které následně vypálili. Během tohoto řádění narazili také na hluchého a nemocného starého pána, kterého bez váhání zastřelili. To však nebylo všechno…

Jen pro silné povahy

Běsnící vojáci pokračovali do vedlejšího domu, kde na své brutalitě neslevili. Zde postříleli 16 lidí, z toho 6 dětí. Ti se také nejprve schovávali ve sklepě, odkud je vojáci SS vyhnali ven na zahradu, kde je postavili před zeď a začali střílet. Podle přeživších svědků události se zraněný Milan Procházka snažil prosit, aby nechali jeho maminku a čtrnáctiletou Janinu. Bestiální čin tak vojáci podtrhli tím, že muže ubili pažbami pušek a mladé dívce vypíchli zaživa obě oči.

Celkový počet obětí v Úsobské ulici se vyšplhal na 51 civilistů. Žádný z pachatelů šíleného masakru nebyl dopaden ani vypátrán. Druhá světová válka přinesla velké množství nemilosrdných aktů násilí, které končily nesmyslným vražděním z obou stran, ale to, co se odehrálo v dnešní ulici Obětí 6. května, patří k těm úplně nejhorším.

