Největší tragédie pražské tramvaje. Řidič byl odsouzen jako jediný viník za smrt sedmi lidí

Osud si umí s životy lidí zahrávat nehezkou hru. Vždyť si jen představte modelovou situaci. Pospícháte do práce, do školy či na schůzku, utíkáte na tramvajovou zastávku, aby vám zastavený vůz neujel.

17. února 1982 se na lince tramvaje číslo 26 tato banální a všední situace proměnila v hru o život. Kdo stihl nastoupit, byl rázem v ohrožení života, komu dopravní prostředek ujel, přežil bez šrámu. Co stálo za největší nehodou pražské hromadné dopravy na Špejcharu?

Tramvaj plná lidí

Linka číslo 26 směřovala těsně před 16:45 h po Letenské pláni. Tehdy se ulice jmenovala Obránci míru. Vzhledem k tomu, že se jednalo o čas, kdy většina lidí opouštěla práci, byla linka doslova přeplněná. Ve směru od Strossmayerova náměstí se za pár minut měla stát tragédie, která nemá obdoby.

V místě odbočky do tramvajové smyčky na Špejchar si řidič nevšiml výhybky, která po předešlém řidiči zůstala nastavená doleva. Vzhledem k tomu, že se tramvaj podle dostupných informací řítila mnohem rychleji, než měla, převrátila se na bok, na kterém se po vozovce sunula ještě 25 metrů. V této šílené situaci narazila do osobního automobilu, prorazila zábradlí na chodníku a střechou srazila sloup veřejného osvětlení.

V záznamu o tragické nehodě se píše: „V konečném postavení se vůz nacházel na pravém boku cca 25 m od místa vykolejení, bočně 10 m vpravo od pojížděné koleje. Pohyb vozu po boku byl cca 10 m. Pedál brzdy v poloze odparkováno, řízení vypnuto, pantograf zničen. Demolovaný pravý bok, přední a zadní skla, pantograf a střecha.“

Následky nehody

Šílená bilance smrtelné nehody je opravdu hrozivá. Pravděpodobná nedbalost řidiče znamenala bilanci celkem sedmi mrtvých. Šest z nich zemřelo na místě a většinou se jednalo o ty, kteří odstředivou silou vypadli ze zadních dveří a tramvaj na ně následně přepadla.

V součtu se jednalo převážně o velmi mladé lidi a dokonce zde bohužel zemřelo i jedno dítě. Konkrétně tedy uvádíme iniciály a věk zemřelých M. F. (34 let), R. J. (19 let), R. J. (38 let), R. K. (6 let), M. M. (51 let), P. J. (28 let) a A. Z. (30 let).

Celou vinu odnesl řidič tramvaje, který nedodržel předepsanou rychlost, která se pohybuje okolo 15 km/h. V tomto případě jel řidič rychlostí přes 40 km/h, což je výrazný rozdíl oproti předpisům. To, že v tomto místě většina tramvají rychlost porušovala a porušuje, rozhodně nebyla polehčující okolnost. Řidič Miroslav D. byl po nehodě vzat do vazby a následně odsouzen jako jediný viník.

