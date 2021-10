Smrti ženy prezidenta Husáka se možná dalo zabránit. Pád vrtulníku stále vyvolává řadu otázek

Prezident Gustav Husák prožil rovnou dvě manželství a obě své ženy přežil. V druhém případě se jednalo o velmi tragickou událost, která bezpochyby otřásla jeho osobním životem. Viera Husáková zemřela 20. října roku 1977 a okolnosti její smrti jsou více než neobvyklé.

Ozdravný pobyt

Vše v posledních dnech prezidentovy ženy začínalo nenápadně. Viera Husáková byla ve slovenských lázních Bardejov i z toho důvodu, že dlouhodobě trpěla zvýšenou lámavostí kostí. Právě to ji včetně špatného zraku přiblížilo nečekané tragédii. Když se v poslední den svého života vydala na oběd, přehlédla schod a upadla na levý bok. V kontextu její choroby se jednalo o problém, který museli řešit lékaři.

Byť by se o Husákovu ženu byli schopní postarat i místní doktoři, po komunikaci s hlavním chirurgem, který dlouhodobě ošetřoval prezidenta i první dámu bylo rozhodnuto, že bude převezena do bratislavské nemocnice.

Do Bardějova přiletěl vrtulník ministerstva vnitra včetně chirurga Pavola Nováka, který po shlédnutí rentgenových snímků potvrdil svůj příkaz k převozu do Bratislavy. Vedení lázní i ředitel bratislavské nemocnice byli k tomuto rozhodnutí skeptičtí a doporučovali opustit Bardejov alespoň následující den. Pavol Novák byl však jasně přesvědčen o nutnosti vyřešit situaci co nejrychleji, což v důsledku znamenalo osudové rozhodnutí pro něj, Vieru Husákovou a další členy posádky vrtulníku.

Nebezpečná mlha

Vzhledem k tomu, že vrtulník odletěl pár minut po páté hodině, předpokládalo se, že v Bratislavě bude už v horších podmínkách viditelnosti. Celou cestu si posádka prodloužila o zastávku v Popradě, kde vrtulník natankoval palivo. Už během letu se začalo výrazně zhoršovat počasí a konkrétně na letišti v Bratislavě se vytvořila mohutná a hustá mlha. Velmi rychle se stalo, že byla viditelnost na pouhých 400 metrů a v 19:00 už v podstatě velmi nebezpečných 50 metrů.

Letiště samotné přestalo v těchto podmínkách odbavovat a pilotům vrtulníku s Vierou Husákovou bylo doporučeno přistát na letišti v Piešťanech. Kapitán letu Kubík se rozhodl neuposlechnout radu a v čase 19:20, kdy byl vrtulník necelých devět kilometrů od cíle, nařídil personálu letiště, aby rozsvítili naváděcí světla.

Už první pokus o přistání se nezdařil, protože byl pilot oslněn světly natolik, že sám přes dispečink požádal o snížení jejich výkonu. V čase 19:35 už bylo vše zmařeno a vrtulník definitivně havaroval. Celou situaci poté znovu znepříjemnila všudypřítomná mlha.

Všichni zemřeli

Vrtulník se po dopadu k zemi roztříštil na kusy a posádka vyletěla ven. Kvůli masivní a husté mlze se podařilo záchranářům zcela zorientoval až necelou hodinu po pádu vrtulníku s prezidentovou ženou. Personál a sama Viera Husáková byli nalezeni mrtví, pouze chirurg Novák se nacházel ve stavu bezvědomí, ale po pár hodinách umřel i on. Po následném šetření okolností této havárie bylo vše posouzeno jako chyba posádky, která se primárně rozhodla létat a přistávat v těžkých klimatických podmínkách. Pilot byl jednak oslněn světly na letišti a po jejich ztlumení přistával nad kukuřičným polem, z kterého se rozvířil prach a části rostlin. Pilot ztratil orientaci a při klesání už nedokázal pádu zabránit.

Smrt Viery Husákové prezidentem Gustávem Husákem zásadně otřásla. Sám se na několik měsíců zcela stáhnul z veřejného života a i při novoročním projevu na něm byla patrná psychická tíha události. Dle všeho se v tomto tragickém příběhu nabízelo hned několik možností, kdy šlo nehodě zabránit. Na kdyby se však život neptá.

