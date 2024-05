Pilot CIA nestihl po sestřelení nad Ruskem použít jehlu s jedem. Sověti jej vyměnili na Mostě špionů

Špionážní letoun U-2 pilotovaný Francisem Powersem operoval ve výšce 20 kilometrů nad územím Sovětského svazu. Jeho úkolem bylo monitorovat sovětská vojenská zařízení. Kdyby šlo vše podle plánu, Powersův devítihodinový let by ho zavedl z Pákistánu do přistávací zóny v Norsku.

Exploze první rakety ho připravila o výšku, druhá jej trefila

Tentokrát, jak píše server history.com, když Powers letěl nad Sverdlovskem (dnešní Jekatěrinburg), sovětská raketa země-vzduch explodovala poblíž jeho letadla, což způsobilo, že letadlo kleslo do nižší výšky. Druhá raketa zaznamenala přímý zásah a Powers se svým letadlem začal padat z oblohy. Pilotovi se podařilo poškozené letadlo opustit. Měl u sebe i jehlu s jedem, kterou měl použít. To však neudělal, stejně jako neaktivoval destrukční zařízení, které mělo zničit špionážní přístroje ještě před dopadem. Když se jeho padák snesl na zem, byl obklíčen sovětskými jednotkami a zajat.

Lockheed U-2

Jednomotorový středoplošník

Hliníková konstrukce

Fotografické vybavení

Maximální rychlost: 821 km/h

Dostup: 27 430 m

Dolet: 5 633 km

Američané netušili, že mají Sověti trosky stroje i pilota, a lhali

Ihned potom, co Američané zjistili, že stroj ztratili, vydali přísně tajný pokyn, který měl přítomnost letounu nad územím SSSR vysvětlit: Okamžitě vydejte následující prohlášení: Letoun U-2 byl na meteorologické misi ze základny Adana v Turecku. Jeho úkolem bylo studium turbulence za jasného počasí. Během letu v jihovýchodním Turecku pilot hlásil, že má potíže s kyslíkem. To byla poslední slova pilota, která byla zachycena v 7:00 času ZULU na nouzové frekvenci. Letoun U-2 nepřistál dle plánu na základně a lze tak předpokládat, že se zřítil. Nyní probíhá pátrání v prostoru jezera Van. Pátráním je pověřen velitel základny Adana, který také tuto tiskovou zprávu sdělí. Jméno pilota bude utajeno až do doby, než budou informováni nejbližší příbuzní pilota.

Riskovali, protože potřebovali informace o naváděných střelách

Američané byli nervózní z vývoje a umístění taktických raket na území SSSR. O tom svědčí i přísně tajná zpráva z 31. března 1959, z které vyplývá, že pro Američany byla neznalost výroby a rozmístění sovětských naváděcích střel považována za vážnější riziko než obsluha přeletových operací za účelem získání informací, které naléhavě potřebovali.

Byli přitom přesvědčeni, že vysoko letící stroj U-2 nemohou sovětské radary zachytit a navíc „úspěšné zachycení U-2 sovětskými obrannými stíhači v příštích několika měsících je nepravděpodobné“. V tom se však mýlili, neboť Sověti o jejich přeletech dobře věděli a ze své neschopnosti letoun zachytit byli značně frustrovaní. Američané netušili, že Sověti vyvíjejí účinné rakety země-vzduch, které si najdou i jejich U-2.

Sovětskému vůdci Chruščovovi spadl z nebe dárek k oslavám prvního máje

Zajetí amerického pilota sovětský vůdce Chruščov několik dní tajil, mezitím byl Powers podrobován výslechům. Když se Američané dozvěděli, že Sověti pilota mají, museli s pravdou ven. To bylo pro Chruščova po čtyřech letech neschopnosti špionážním letům zabránit velké zadostiučinění.

Zvláště před pařížským mírovým summitem, který se měl vzápětí konat. Jako podmínku jeho konání si Chruščov vymínil to, že se mu americká strana a osobně prezident omluví a slíbí mu, že ve špionážních letech nebude pokračovat. Zase takovou radost však Eisenhower Chruščovovi udělat odmítl. Projednání situace v rozděleném Německu, možnost kontroly zbrojení nebo Smlouva o zákazu zkoušek jaderných zbraní a uvolnění napětí mezi SSSR a Spojenými státy tak musely počkat až na nového amerického prezidenta Johna F. Kennedyho.

Inspirace pro film Most špionů

O dalším osudu samotného pilota se dozvídáme na stránkách history.state.gov. Po rozsáhlém výslechu KGB byl Powers v srpnu 1960 usvědčen ze špionáže a odsouzen ke třem letům vězení a dalším sedmi letům nucených prací.

V únoru roku 1962 byl však spolu se zadrženým americkým studentem vyměněn za zajatého sovětského špiona Rudolfa Abela. Výměna byla uskutečněna na Glienicker Brücke neboli Glienickém mostě přes německou řeku Havolu. Tato výměna, první během studené války, byla inspirací pro film Stevena Spielberga Most špionů.

Powersovi se osudným stal zřejmě opravený palivoměr

Po návratu do USA Powers nějaký čas pracoval jako testovací pilot pro společnost Lockheed, potom přijal práci pilota vrtulníku pro zpravodajskou stanici KNBC v Los Angeles. Ráno dne 1. srpna 1977 spolu s kameramanem Georgem Spearsem ze vzduchu natáčeli reportáž o lesním požáru v Santa Barbaře.

Při návratu však ohlásil nedostatek paliva a záměr pokusit se o nouzové přistání. To skončilo nehodou a smrtí obou členů posádky. A jak mohlo tak zkušenému pilotovi dojít palivo? Powers pár dní před osudným letem ohlásil mechanikům chybu palivoměru, který při indikaci prázdné nádrže měl ve skutečnosti ještě palivo na 30 minut letu. Mechanik palivoměr opravil, aniž by Powersovi o opravě řekl.

