Před 26 lety zemřel Richard Nixon: Na kolena ho dostala legendární aféra Watergate, umíral sám a v depresích

Richard Milhous Nixon měl našlápnuto stát se dobrý právníkem. Rodina ho během studijních let podporovala, ale přišla 2. světová válka a Nixon šel sloužit do armády. Po skončení války Nixona zlákala politika. V roce 1946 byl zvolen do Sněmovny reprezentantů a o pouhé čtyři roky později do Senátu. V letech 1953 až 1961 působil ve funkci viceprezidenta republikána Dwighta D. Eisenhowera. Richard Nixon měl ale mnohem vyšší ambice. V roce 1960 se poprvé ucházel o prezidentský úřad. Jeho tehdejším protivníkem, který nakonec zvítězil, byl John F. Kennedy.

Úspěšné období netrvalo dlouho

Richard Nixon si na tu správnou chvíli musel počkat ještě dlouhých osm let, než byl v roce 1968 poprvé zvolen prezidentem Spojených států amerických a následně i podruhé v roce 1972. Mnozí dodnes opomíjejí skutečně dobré věci, o které se prezident Richard Nixon během svého úřadu zasloužil nebo pokoušel. Podařilo se mu navázat styky s komunistickou Čínou, začal stahovat americké vojáky z Vietnamu a následně se pokoušel o zastavení války. Nixon mimo jiné inicioval dohodu o snížení počtu strategických atomových zbraní SALT I. Přesto si ho většina lidí pamatuje hlavně kvůli aféře Watergate.

Watergate a pád na dno

Celá aféra Watergate vypukla 17. června 1972. Policejní jednotky vtrhly do komplexu Watergate, kde sídlila Demokratická strana a následně zatkli pět lidí, kteří tam zaváděli odposlouchávací zařízení. Více než dva roky prezident Nixon popíral, že by měl Bílý dům cokoliv společného s tímto vloupáním. Až 5. srpna 1974 Nixon přiznal, že lhal a o tři dny později, 8. srpna 1974 rezignoval na prezidentský úřad. Novým prezidentem byl jmenován jeho viceprezident Gerald Ford.

Slova lítosti a smrt

Richard Nixon se po rezignaci na prezidentský úřad stáhl do ústraní a přestal komunikovat se světem. V květnu 1977 však o sobě dal znenadání vědět a souhlasil s rozhovorem s britským bavičem Davidem Frostem. Výsledkem celé debaty jsou překvapivá slova Nixona.

„Ano, lituji toho, že jsem svolil s odposlechy v komplexu Watergate, ano, nezachoval jsem se správně,“ řekl tehdy Nixon. Od té doby až do své smrti 22. 4. 1994 žil v ústraní a trpěl těžkými endogenními depresemi.

KAM DÁL: Kdyby Leninovi nepopravili bratra za přípravu vraždy cara, mohly být světové dějiny úplně jiné