Příchod Homo sapiens z Afriky do Evropy se odehrál jinak. Vědci našli nové důkazy o naší minulosti

Zřejmě o 150 tisíc let dříve, než jsme se učili, si to Homo sapiens namířil z Afriky do Evropy. Vědci z univerzit v Tübingenu a Atén zkoumali kousek lebky moderního člověka, který našli v jeskyni Apidima na jihu Řecka. Přišli na celou řadu velmi zajímavých závěrů.