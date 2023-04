Římští císaři žili ve strachu, tři čtvrtiny z nich skončily v kaluži krve

Římských a byzantských císařů bylo v konečném součtu 175 a více než třicet procent jich zemřelo násilnou smrtí. Mnohem zajímavější je ale období prvních čtyř století našeho letopočtu. V té době se na nejvyšším postu vystřídalo 69 lidí a přirozeného konce se dočkala jen slabá čtvrtina z nich. Měli peníze a většinou se zajímali jen o politiku, války a divadlo.

Nejslabším článkem byl Gordianus I., který na trůnu nevydržel ani měsíc. Jeho syn Gordianus II. na tom byl stejně.

Po třinácti letech vlády byly šance na poklidný život minimální. Do hry o trůn totiž vstoupili noví protivníci a lidem se začal způsob „velení“ zajídat. Není náhoda, že i manželství se rozpadají po třinácti letech. Je to tak akorát dost na to, aby vám došla trpělivost.

Caracalla: Císař, který nechtěl znát bratra

Marcus Aurelius Severus Antoninus byl u moci pouhých šest let. Na trůn usedl společně se svým mladším bratrem. Snažil se napodobit Alexandra Velikého, byl jím posedlý. Stejně tak našel zalíbení v egyptské kultuře a sám sebe nechal znázorňovat jako faraona. Jeho velkou slabostí ale byla pověrčivost. Když se tedy prefekt Marcus Opellius při věštbě dozvěděl, že se jednou stane císařem, Caracalla ho zavrhl. Byla to hra o čas. Osudným se císaři stala omezená kapacita močového měchýře při cestě do Karrh, kde chtěl navštívit chrám měsíčního boha Luna. Zrovna stál k lesu čelem, když ho voják probodnul.

Geta: Císař, který se schoulil u matky

Zajímavý je i příběh Geta, Caracallova bratra. Byl mladší a u moci vydržel pouhých deset měsíců. Matka se snažila znesvářené bratry stmelit. V krajní nouzi dokonce navrhla, aby si říši rozdělili. Pro jednoho Evropa a Afrika, pro druhého Asie a Egypt. Marná snaha, bratři to smetli ze stolu. Geta byl mnohem oblíbenější než Caracalla, zlosti bratra ale vzdorovat nedokázal. Vylákali ho za matkou. Jakmile k ní Geta usedl, probodli ho vojáci a císař jí spadl přímo do klína. Tím ale smrtící tažení neskončilo. Jméno Gety bylo vymazáno ze všech pramenů a dokumentů a přátelé a podporovatelé byli bez milosti popraveni.

Balbinus: Císař, který přeskakoval

Balbinus se k postu císaře dostal jako slepý k houslím. Pomohl mu spor s císařem Thrákem. Vládl společně se svým „kolegou“ Pupienem. Společnost ale takové spojení nikdy nepřijala a požadovala, aby na trůn usedl právoplatný nástupce. Obavy z přísného režimu obou mužů se naplnily, byly to těžké časy. Poddaní bránili císařům vyjít z domu, a když jim v červnu 238 došla trpělivost, vytáhli je oba ven, svlékli donaha a zlynčovali. Než císařům vojsko přiběhlo na pomoc, byli oba mrtví. Císařem se stal podle pravidel mladý Gordian III.

Zdroj: redakce, britannica.com, Humanities @ Social Sciences Communications

