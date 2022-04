Ruský car a jeho pomatená mysl. Šílené rozkazy Ivana Hrozného zakončil vraždou syna

Ivan IV. Vasiljevič dostal později přídomek Hrozný, pod kterým proslul vzhledem k tomu, že jeho vláda a chování opravdu nebyly ničím jiným než brutální krutostí. Hrozný lze však v ruštině vykládat nejen v negativním smyslu.

Byť z lingvistického hlediska primárně můžeme pojem hrozný vnímat jako krutý, znamená také impozantní a úžasný. Svým životním osudem a činy se však Ivan IV. postaral spíše o první variantu významu jeho přídomku Hrozný. Co všechno za svůj život provedl, jakými psychickými nemocemi trpěl a proč zabil svého syna kovovou tyčí?

Tragédie od dětství

Ivan se dostal symbolicky na trůn už ve svých třech letech, kdy zemřel jeho otec Vasilij III. Tak brzy samozřejmě nemohl vládnout, a tak nejprve první rok zemi řídila regentská rada. Boj o trůn se však projevil velmi brzy a matka Ivana Hrozného Jelena Glinská se pod tlakem svého milence Tělepněva-Obolenského chopila moci a své oponenty nechala uvěznit včetně dvou švagrů.

V roce 1538 ji však touha po moci dohnala k smrti. Přes rok se musela srovnávat se zvláštními projevy nemoci, kterou nebyl schopný nikdo vyléčit. Její nečekaná smrt vzbudila pochopitelné podezření, že byla otrávena. Ivan Hrozný tak přišel o matku a ve vztahu ke světu se jednalo o první krutý střípek, který pravděpodobně tohoto vládce předurčoval k nemilosrdnému jednání.

Smrt matky byla pro Ivana IV. první velkou zkouškou jako potenciálního vládce země. V chaosu se totiž rozehrála velká politická hra, která měla uklidit tehdy třináctiletého chlapce z trůnu. Ten se už v tak brzkém věku vyznačil jako silný a nesmlouvavý vládce. Nechal svého hlavního oponenta Andreje Šujského rozsápat psy. V sedmnácti letech tak byl oficiálně korunován na cara a oženil se s Anastasií Romanovnou. Cesta ke krutovládě byla otevřena.

Mučení a schizofrenie

Žena však na Ivanovu hrozbu násilí fungovala jako lék. Klidná povaha ho umírnila a společně měli šest dětí. Anastasia však umírá na nevyléčitelnou nemoc v roce 1560 a Ivan Hrozný přichází o lásku svého života. Stest, smutek a osobní tragédie nastartovaly vše, co v sobě car potlačoval.

Nejdříve podezříval bojary, že manželku otrávili. Několik z nich nechal nemilosrdně mučit, aniž by měl jediný důkaz. Jeho proměna byla brutální. Rozhodl se bojovat se světem a všichni byli nepřátelé. Byl paranoidní, nevyzpytatelný a hlavně nemilosrdně krutý.

Existují spekulace o tom, zda Ivan Hrozný trpěl schizofrenií, což by vysvětlovalo jeho šílené chování, kdy byl nepředvídatelný. Jedna z historických teorií tvrdí, že si nechával každý den vodit pět set až tisíc nevinných občanů, kteří museli trpět krutým mučením.

Vrcholem jeho tragického příběhu je vražda syna. Když Ivan Hrozný v roce 1581 spatřil těhotnou manželku syna Ivana, připadala mu nevhodně oblečená. Pohltil ho záchvat vzteku a Jelenu Šeremetěvovou napadl. Manžel se pochopitelně snažil svou ženu chránit a Ivan Hrozný svého syna uhodil železnou tyčí do hlavy. Ten následkem zranění padl na čtyři dny do bezvědomí a následně umírá.

Ve své závěti napsal car větu: „Duše je nemocná a není lékaře, který by ji uzdravil.“ Trpěl výčitkami svědomí až do roku 1584, kdy ulehl do postele, kde v tichosti zemřel. Lidé kolem cara dlouho žili v obavě, že se jen pokouší nachytat své poddané, jestli náhodou nemají z jeho smrti radost, nakonec se však potvrdilo, že zemřel opravdu.

Tím byl příběh krutovládce Ivana Hrozného u konce. První car Ruska tak za sebou nechal příběh plný bolesti a jen těžko představitelné krutosti.

Zdroj: dotyk.cz, ceskatelevize.cz

