Krásná Unity Mitfordová: Kvůli fanatické Hitlerově obdivovatelce se Eva Braunová pokusila o sebevraždu

Prvním z momentů, o které se Unity ve své cestě za Hitlerem opírala, se odehrál ještě před jejím narozením. Počata totiž prý byla v Ontariu ve městě Svastika, kde měl její otec zlatý důl. A navíc - její druhé jméno bylo Valkyrie, co víc tedy ještě chtít? V rodině bylo ještě šest dalších potomků, ale Unity byla zkrátka jen jedna a sama se v rodině patrně cítila nedoceněná. Toužila po větší pozornosti, po prostoru, který by byl jen její a v němž by byla náležitě vidět.

Konečně byla něčím zajímavá

Snad i proto se brzy začala přiklánět k ideologii, kterou snad žádný mírumilovný člověk nemůže brát za svoji, tedy k nacismu. Je pravdou, že tím vlastně dosáhla svého - stala se mladou dámou, o které se nejen v rodině začalo hodně mluvit. Být nacistkou, přívrženkyní fašismu a antisemitismu v Londýně před druhou světovou válkou, to bylo přece jen něco, co nemohlo její okolí nechat bez povšimnutí.

Podivné sestry

Unity ale nebyla v rodině Mitfordových jediná, která měla velmi vyhraněné politické názory. Její sestra se na rozdíl o ni pro změnu zamilovala do myšlenky komunismu, a tak to v jejich pokoji vypadalo doslova tragikomicky. Zatímco jednu půlku místnosti “zdobil” hákový kříž a fotografie Hitlera, na druhé části panovaly srp, kladivo a Lenin.

Za sestrou k fašistům

V roce 1932 se její starší sestra Diana (do té doby vdaná žena) otevřeně přihlásila ke svému vztahu s Oswaldem Mosleym, zakladatelem Britské unie fašistů a k jeho světonázoru. Ačkoliv to otec přísně zakázal, začala se Unity s Mosleym stýkat, dokonce vstoupila do jeho nově založené strany a stala se v ní velmi aktivní. Dokonce až natolik, že to sám Mosley považoval za přehnané. Ale ani to mladé ženě pořád ještě nestačilo. Jejím idolem byl sám Adolf Hitler. A protože si opravdu přála se s ním setkat, osud jí to umožnil na Norimberském shromáždění v roce 1933. Tehdy jí bylo pouhých 19 let a okamžiky, strávené v Hitlerově blízkosti, ji v jejím fanatickém odhodlání posunulo ještě dál.

V souvislosti s příběhem Unity Mitfordová a Adolfa Hitlera se v průběhu času objevilo hned několik teorií. Jedna z nich hovořila o fingované střelbě, která měla Unity jen se ctí dostat zpět do Anglie. Podporovalo ji i poměrně rychlé fyzické zotavení.

Další zprávy pak mluvily o narozeném Hitlerově dítěti, které mělo být dáno k adopci. Jak to bylo doopravdy?

Stalkerka Unity

Unity odjela studovat do Německa a samozřejmě si vybrala školu v Mnichově, kde měla možnost se setkat s Hitlerem. Dnes bychom tomu, co podnikala, patrně říkali stalking. Dívka chodila na místa, do restaurace nebo ulicemi, kde se její idol běžně pohyboval. Dokonce několik měsíců chodila pravidelně na jídlo do “Hitlerovy” restaurace a její vytrvalost se nakonec vyplatila. Muž, kterého tak nekriticky obdivovala, ji pozval ke svému stolu.

Oboustranné sympatie

Pro Unity to byl doslova životní zážitek a jak se ukázalo, bez následků jejich setkání nezůstalo ani u samotného Hitlera. Také on k ní pocítil náklonnost a navíc ho jako neobvykle pověrčivého člověka zaujalo její propojení s vlastní ideologií, místem početí i jménem. Věnoval jí tolik myšlenek, až se jeho partnerka Eva Braunová začala obávat o svoje místo po jeho boku a dokonce se pokusila o sebevraždu, což jej dokonce přimělo zamyslet se nad svým jednáním. Unity ale už patřila do okruhu jeho blízkých přátel a také tam zůstala.

Pod dohledem bezpečnostních služeb

Její chování samozřejmě neuniklo bezpečnostním službám, v Anglii se rozhodli zabavit jí pas, ale ona žila stále na obláčku přátelství s Hitlerem, který jí dokonce zařídil byt - jak jinak, než vystěhováním dosavadních židovských obyvatel. Unity byla patrně velmi šťastná, ale jednoho se přece jen bála. Neuměla si představit, že by Německo pod vedením jejího milovaného vůdce vstoupilo do války s další zemí, k níž měla celoživotní vztah, tedy s Británií.

Neunesla tíhu války

Jenomže se tak stalo a Unity tuhle skutečnost opravdu neunesla. Vzala pistoli, kterou jí věnoval sám Hitler, a střelila se do hlavy. Zranění sice přežila, ale její další roky už nikdy nebyly takové jako doposud. Následky jí zůstaly do konce života také proto, že kulku nebylo možné vyjmout a musela tak zůstat na místě.

Unity se vrátila do Británie jako nemocná žena, psychicky na úrovni desetiletého dítěte, těžko se pohybovala. Dožila v kruhu rodiny, když ji smrt dostihla ve třiceti letech v roce 1948. Zemřela právě na následky svého zranění, které si na počátku války způsobila sama.

Zdroj: en.wikipedia, BBC

