V Římě odkryli prastarou svatyni, nejspíše zasvěcenou Romulovi

Podle legendy byli Romulus a jeho bratr Remus, synové boha Marta, vhozeni v košíku do řeky Tibery. Z vln je vylovila vlčice, která je krmila svým mlékem. Dvojčata pak kolem roku 753 před naším letopočtem údajně založila Řím, na jeho základech se však dala do souboje, z něhož vyšel vítězně Romulus.

Nikdo neví, zda existoval

Nikdo se nedomnívá, že by sarkofág někdy opravdu obsahoval Romulovy kosti, uvádí legendu na pravou míru archeoložka Patrizia Fortiniová. Schránka je zhruba ze 6. století před naším letopočtem, tedy asi o 200 let mladší než zakladatel italské metropole.

"Nevíme, zda Romulus vůbec fyzicky existoval," dodává Fortiniová. Některé starověké dokumenty však tvrdí, že Romulus nebyl pouhou bájí a po své smrti byl pohřben v místě dnešního naleziště. Sarkofág a oltář proto mohly sloužit jako pomník.

Veřejnost za dva roky

Další legendy tvrdí, že Romulus zemřel násilnou smrtí a byl rozsekán na kousky, nebo že ho na sklonku života přijal na nebesa jeho otec Mars.

V místě objevu pokračují vykopávky a úřady se domnívají, že veřejnost se do podzemního prostoru bude moci podívat zhruba do dvou let. Romulova svatyně by se tak stala součástí jedné z nejnavštěvovanějších římských památek, Fora Romana, které bylo ve starověkém Římě centrem veřejného života.