Velký faraon Ramesse dostal po tisíciletích tvář. Hezký chlap, ženám by se dnes líbil

Jeden z nejikoničtějších faraonů, kteří kdy vládli starověkému Egyptu, byl vzkříšen v digitální podobě. Celá studie byla zveřejněna v Journal of Archaeological Science. Video, jak odborníci pracovali, je k vidění zde. Vědci vládce zobrazili ve věku 45 let, tedy v plné síle. A poté také v devadesáti, kdy už byl nemocným mužem a do odchodu na věčnost mu chyběly jen měsíce. Pomocí počítačového tomografu (CT) jeho mumie vědci zrekonstruovali tvář Ramesse II. – a mnoha lidem tím vyrazili dech.

Tělo jako časová kapsle

Ramesse II., často nazýván jako Ramesse Veliký, vládl v Egyptě v letech 1279 až 1213 př. n. l. Během své legendární (téměř sedmašedesát let trvající) vlády si faraon upevnil postavení jednoho z nejmocnějších králů v historii Egypta, když se postavil četným regionálním nepřátelům a rozšířil říši. Podle týmu, který stojí za novými 3D zobrazeními obličeje, byl Ramesse II. „na vrcholu svých vojenských aktivit“ ve věku 45 let.

Vědci si všimli neuvěřitelně dokonalé práce, kterou odvedli starověcí balzamovači při zachování faraonova těla. Odborníci tvrdí, že mumifikované tělo Ramesse II. je jako časová kapsle, která zachovala rysy jeho obličeje a vlasy, což nám umožňuje studovat i nejmenší detaily.

Zachovali i jeho velký nos

Například už dnes víme, že postarší Ramesse měl holou hlavu, chlupy mu zůstaly pouze na zádech a na bocích. Tyto trvalé folikuly byly obarveny oranžově hennou, z nichž velká část byla stále přítomná na mumifikovaném těle. Po více než 3 200 letech!

Král měl také propíchnuté uši přesto, že archeologické důkazy naznačují, že muži ve starověkém Egyptě obvykle nosili náušnice pouze jako mladí chlapci. Proto se vědci rozhodli zobrazit dospělého Ramesse bez jakýchkoliv šperků. Z mumie je také jasné, že Ramesse II. měl medově hnědý tón pleti a velmi výrazný nos, který se balzamovači pokusili zachovat tím, že jej nacpali předměty, jako jsou semena, pryskyřice a zvířecí kost.

Jak se dostat na 45 let?

Jenže jak vytvořit tvář člověka ve středním věku? Přece jen je zřejmé, že v devadesáti vypadal zcela jinak. Zatímco tato podoba šla „lehce“ odečíst ze zachovalé mumie, indicií k tomu, jak se po světě procházel v pětačtyřiceti, mnoho nebylo. Pro znovuvytvoření Ramesse ve středním věku použili vědci řadu počítačových modelovacích nástrojů k odstranění určitých známek stáří, jako je pokleslý nos, tenké rty a propadlé tváře v důsledku ztráty zubů.

Mladší model obličeje Ramesse II. byl proto zobrazen se silnější, pevnější čelistí, kratším nosem a ušima, plnějšími tvářemi a rty, méně vráskami, mírnými obličejovými záhyby a záhyby a tmavšími, plnějšími vlasy. Mnoho lidí, kteří tento model viděli, se shodlo, že vypadal opravdu dobře a do dnešní doby by v pohodě zapadl. Dokonce tak, že by měl u současných žen velký úspěch.

Zdroje: redakce, Journal of Archaeological Science, iflscience.com, YouTube

