Vypočítavý mnich Rasputin: Přežil otravu i střelné rány, v řece se ještě měl hýbat

Rasputin měl vskutku nevšední život. Narodil se v roce 1869, brzy přišel o své dva sourozence, stejně jako o matku. Rodina byla chudá a mladý Grigorij musel sám hospodařit se svým otcem, do školy nechodil, neuměl číst ani psát, jak uvádí server biography.com, gramotným se stal až v dospělém věku.

Alkohol, ženy, krádež koní

V 18 letech se oženil s dívkou z vedlejší vesnice, nicméně manželství šťastné nebylo, nejen kvůli pravidelným Rasputinovým záletům, ale rovněž nezřízeným alkoholovým dýchánkům. I když ruský mužik nebyl zrovna žádným krasavcem ze žurnálu, ženy mu podléhaly, protože prý měl v sobě něco mystického, uhrančivého, co se dá jen těžko popsat. Mladík se všelijak potloukal a k jeho oblíbeným kratochvílím patřily i krádeže koní. Nicméně později výstřední Rasputin začal věřit v Boha a cesty osudu jej dovedly k carské rodině.

Přítelem carské rodiny

Na začátku 20. století přišel Rasputin do Petrohradu, později navázal kontakt s carem Mikulášem II. a také jeho ženou Alexandrou Fjodorovnou. Údajně měl být jejím milencem, jak uvádí web history.com, nicméně to se nikdy nepodařilo spolehlivě dokázat. Pravdou je, že carevna byla zbožnou a velmi cudnou ženou, a i když její intimní vztah s Rasputinem nelze samozřejmě vyloučit, spíše je pravděpodobnější, že zůstala nadále věrná svému manželovi.

Lísání se do přízně carské rodiny bychom mohli označit jako osudové. I z toho důvodu, že Rasputin se prezentoval nejen jako mystik, zbožný muž, ale také jako léčitel. Carská rodina v té době měla starosti se synem Alexejem Nikolajevičem, který trpěl hemofilií, což znamenalo, že sebemenší poranění způsobovalo nekontrolované krvácení. Rasputin měl údajně při jedné z mnoha zdravotních příhod krvácení malého chlapce svými schopnostmi zastavit.

Spiklenci připravují smrtící plán

Na každý pád požíval samozvaný léčitel a okultista podpory carské rodiny, které zneužíval. Rasputina si carská rodina v nadsázce řečeno vydržovala a nedala na něj dopustit. Tento dozajista vypočítavý muž, který v mládí kradl koně a nezřízeně pil, si sotva mohl představit, že jej budou hájit nejvyšší ruské politické kruhy, a to i přes Rasputinovo mnohdy skandální a nevybíravé chování.

Právě proto tolik vadil ruské konzervativní skupině v čele s Vladimirem Puriškevičem, Dmitrijem Pavlovičem, knížetem Felixem Jusupovem a jinými, které doslova popouzelo Rasputinovo chování. Proto se jej rozhodli zbavit jednou provždy, aby ochránili carskou rodinu před vlivem, který považovali za neblahý a v delší časové perspektivě možná fatální pro ruskou politiku, do níž carovi Rasputin rovněž promlouval. Web Britannica napsal, že i předtím proběhly určité pokusy o likvidaci Rasputina, nicméně toto spiknutí se jevilo nejpromyšleněji.

„Nesmrtelný“ Rasputin

Skupina vymyslela důmyslný plán, který počítal s tím, že mystika otráví. Pod záminkou, že se v Jusupově paláci odehraje oslava, kde poteče alkohol proudem a nebude nouze ani o koláče a další pochutiny, byl Rasputin vlákán v noci 29. prosince 1916 do bezvýchodné pasti. Spiklenci otrávili nejen víno, ale i koláče a domnívali se, že na usmrcení nenáviděného muže to bude stačit. Jenže se zmýlili. Rasputin požil víno i koláče, jenže jed na něho nepůsobil, jako alkoholik měl totiž nižší kyselost žaludku.

Překvapení vrazi tak museli improvizovat. Střelili Rasputina do hlavy, břicha a zad. Ten se zhroutil na zem a vypadalo to, že je mrtev. Jenže zakrátko vstal a pokusil se před šokovaným Jusupovem a jeho komplici z paláce uprchnout. Byl zasypán dalšími kulkami a bit současně holí. Rasputin znovu klesl k zemi a atentátníci se domnívali, že už je definitivně hotovo. Ale opět nebylo. I když jej hodili do řeky Něvy, těžce zraněný muž stále žil a pokoušel se z řeky dostat ven. V řece se měl nakonec utopit. Nicméně web Britannica takovou verzi vylučuje, podle něj pitva prokázala, že Rasputin měl být zastřelen z bezprostřední blízkosti. Tudíž v řece už musel být mrtvý. Tak jako tak došel spiklenecký plán svého naplnění.

Rasputinova smrt předznamenala zkázu

Mystikovo tělo bylo nalezeno o několik dní později. Hlavní spiklenci Jusupov, Pavlovič a další byli ze země vypuzeni. Konzervativní carské kruhy si mohly oddechnout, protože Rasputin již nemohl dál ovlivňovat Mikuláše II. a jeho rodinu. Nicméně smrt výstředního mnicha jako by předznamenala budoucí ruskou politickou a hospodářskou zkázu v první světové válce a následné události, které vyvrcholily říjnovou revolucí a rozvratem, o nějž se postarali noví ruští vládci, bolševici.

Zdroj: autorský článek

