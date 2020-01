Vzpomínky na minulost: Rádio Jerevan odpovídalo, bavilo i bojovalo se systémem

Pamatujete Rádio Jerevan? Před listopadem 1989 šlo o jednu z nejvtipnějších rozhlasových stanic - samozřejmě fiktivní. Dotazy, které posluchači směřovali do studia jerevanského rádia, a hlavně odpovědi, parodující styl tehdejšího režimu a doby, bavily lidi v mnoha státech. Jsou aktuální i dnes?

Proč právě Rádio Jerevan? Podle některých teorií šlo v první chvíli vlastně o karikaturu arménské národní povahy. Právě Arméni se totiž považovali za národ mnohem inteligentnější, než jsou národy ostatní, zvláště pak v porovnání s obyvateli Ruska. V době, kdy oba státy patřily do jednoho společného Sovětského svazu, šlo navíc o mnohem živější záležitost.

Dotaz na Rádio Jerevan: Zdá se mi, že ve zprávách ze Sovětského svazu slyším stále totéž. Je to možné?

Odpověď Rádia Jerevan: Rozhodně ne. Sovětští soudruzi se nikdy neopakují! Zdůrazňuji: Sovětští soudruzi se nikdy neopakují!”

Jiný kraj…

Smyšlené Rádio Jerevan odpovídalo na fiktivní otázky volajících, přičemž v různých státech se témata, s nimiž se posluchači na redakci obraceli, celkem výrazně lišila. Zatímco v okolních zemích šlo o obecné vtipy, týkající se rodiny a vztahů obecně, případně národních zvyklostí, které bylo možné vtipně komentovat, Češi (jak je jejich zvykem) pojali Rádio Jerevan jako centrum vtipu politického.

A proč také ne - vždyť politická anekdota se šíří hlavně v dobách, kdy se národ nemůže jiným způsobem bránit proti vládě současné totalitní ideologie. Je to v podstatě výraz bezmoci, která může vést buď ke smutku, nebo se projeví ve vtipech, humoru, v karikatuře dění.

Dotazna na Rádio Jerevan: Existuje u nás cenzura médií?

Odpověď Rádia Jerevan: V principu ne. Bohužel se ale této otázce nemůžeme blíže věnovat.

Češi jsou mistři politického humoru

Proč právě Češi? Podle psychologů tato česká schopnost vyrůstá z historie a tradičně podřízeného postavení našeho národa. Prošly tudy mnohé boje, byl součástí Rakousko-Uherské říše a jen se osamostatnil, netrvalo dlouho a přišel Hitler.

Německo prohrálo a národ by si mohl oddychnout, jenže blaho lidu si vzali až do roku 1989 na starost komunisté. Zkrátka Češi měli vždy dost času na zdokonalování se v politické satiře.

Nejen ryzí politika

Kromě čistě politických témat se Češi díky Rádiu Jerevan vyrovnávali také se špatným zásobováním - většinou prostřednictvím vtipů situovaných do Sovětského svazu. Takové anekdoty pak vlastně plnily hned dvojí funkci.

Dotaz na rádio Jerevan: Myslíte si, že je situace v Československu dobrá?

Odpověď Rádia Jerevan: Velmi dobrá - například v porovnání s příštím rokem…

Humor je forma vítězství

„Humor vychází z absurdity, přináší uvolnění a vítězství,“ charakterizuje tuto disciplínu odborník na lidskou psychiku, vynikající vypravěč a popularizátor tohoto vědeckého oboru, doktor Radkin Honzák. A přesně tak to bylo i s Rádiem Jerevan. Přinášelo úlevu a svým způsobem i vítězství, protože v okamžiku, kdy se problému dokážeme zasmát, svým způsobem nad ním vítězíme, získáme nadhled.

Dotaz na Rádio Jerevan: Kde vlastně sedí ten, co vymýšlí vtipy o Rádiu Jerevan?

Odpověď Rádia Jerevan: To bohužel úplně přesně nevíme, ale sedí zcela určitě.

O zlatou mříž

S listopadem 1989 jako by tento druh anekdot docela zmizel - a opět je to logické. Kouzlo politického vtipu spočívá do určité míry i v jeho roli protestu, v tom, že je přátelům a dobrým známým předávána pod možná jemnou, přesto ale rouškou tajemství.

Ne nadarmo se o některých anekdotách říkalo, že jsou zařazeny do kategorie „O zlatou mříž ministerstva vnitra“. Jakmile se režim uvolnil, tohle kouzlo naštěstí zmizelo a s ním i značná část politické satiry. Na humor Rádia Jerevan i další dobové vtipy se tedy musíme dívat trochu jinou optikou a snažit se podhopit tehdejší dobu, pokud si ji nemapatujeme ještě z vlastní zkušenosti.

Určitě ale stojí za zamyšlení skutečnost, že se v poslední době začíná podobný typ humoru mezi lidmi znovu objevovat...