Brzy poroste medvědí česnek, posiluje imunitu. Kde ho najít a jak si ho nesplést s jedovatou konvalinkou?

Zimní čas je zkouškou odolnosti. Tím spíš v podivné koronavirové době. Více než kdy jindy každý potřebuje svůj imunitní systém povzbudit. Jistě to dobře zvládnou potravinové doplňky z lékárny, ale stále častěji lidé dávají přednost čerstvým bylinám.

Vaší pozornosti by rozhodně neměl uniknout medvědí česnek, který byl zdrojem vitamínů už pro naše dávné předky. Ti byli rádi, že něco tak vynikajícího vůbec v přírodě roste, a tak z něho připravovali nejen medicínu, ale také pokrmy.

Jaké jsou léčivé účinky medvědího česneku?

Medvědí česnek hojně roste hlavně v nížinách, má rád vlhčí a na živiny bohaté půdy dubových a habrových lesů. V Praze ho třeba najdete v Divoké Šárce. Celá rostlina je prostoupena silicí, jež obsahuje sirné složky a čpavek. Díky nim má svou typickou chuť i vůni, pro které je bylina používaná také v kuchyni.

Medvědí česnek je bohatý také na vitamín C, fytoncidy, hořčiny, které pomáhají regulovat činnost žaludku, příznivě působí na střeva a uklidňují křeče hladkého svalstva. Použít lze medvědí česnek také na hojení ran a vředů a výborný je také na cévy a žíly, které čistí a zlepšuje průtok krve.

Sbírat v lese, nebo si ho raději vypěstovat?

Nemáte-li svoji vlastní zahradu, pak vám nezůstane nic jiného než na medvědí česnek vyrazit do lesa. Ale pozor, v národních přírodních rezervacích je jeho sběr zakázán zákonem. Poznáte ho celkem snadno. Vyrůstá jako jedna z prvních jarních bylin ještě před olistěním stromů, zpravidla to bývá na konci března. Jeho listy vyrůstají z půdy samostatně. Pozor na záměnu s jedovatou konvalinkou. Hlavním rozpoznávacím rysem je to, že u konvalinky voní pouze květ, kdežto u medvědího česneku celá rostlina. U konvalinky pak listy vyrůstají ze společného stonku.

Medvědí česnek však lze také úspěšně pěstovat ze semen nebo cibulek na zahradě jako okrasnou rostlinu. Nejlépe se jí daří v polostínu, třeba v okolí živého plotu, pod ovocnými stromy. Parádu však dělá poměrně krátce, v rozmezí konce března do konce května. Po odkvětu bylina ztrácí na síle, postupně hnědne a vadne. Ale protože se jedná o trvalku, tak na stejném místě vyroste příští rok znovu. A v hojnějším počtu, protože se velmi dobře množí.

Medvědí česnek v kuchyni

Nejlépe sílu medvědího česneku využijete začerstva – třeba v tvarohové pomazánce. Můžete si však z něho připravit pesto, uvařit polévku nebo přidat k dušenému nebo pečenému masu, které okoření.

Tvarohová pomazánka s medvědím česnekem

Do misky dáme měkký tvaroh, který rozředíme smetanou či mlékem a dobře rozmícháme. Pak přidáme sůl, mletý pepř a mletou sladkou papriku, můžete přidat i drcený kmín. Nakonec vmícháme omyté a nakrájené listy medvědího česneku. Vše ještě jednou dobře promícháme a podáváme namazané na celozrnném pečivu.

Pesto z medvědího česneku na topinky, do salátů, polévek, pod maso

Pokud chcete uchovat medvědí česnek na horší časy, pak si z něho připravte pesto. Lístky medvědího česneku omyjte, natrhejte a rozmixujte tyčovým mixérem. Asi na 150 g medvědího česneku dejte 15 g soli a 100 ml rostlinného oleje. Vzniklé pesto naplníte do skleniček, které uzavřete a uchováte v ledničce do příští sezony. Sůl zde plní úlohu konzervantu.

KAM DÁL: Když v posteli nemůže: Už babky kořenářky věděly, co zabírá. Barva pilulky roli nehraje.