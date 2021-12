Chystáte se na uzení? Poradíme vám, jak začít

Domácí udírna? S ní zažijete rituál

Uzeniny z obchodu obsahují málo masa, různá ochucovadla, o kterých ani nevíte, jaký mají původ. Proto je lepší, když si budete výrobu uzenin řídit od začátku do konce. Jenže to potřebujete kvalitní domácí udírny. Jak je vybírat? Možností je mnoho. To se týká nejen rozměrů, dispozic, ale i typů udírny. Můžete mít přenosnou, izolovanou, rybářskou, nabízí se i elektrická udírna. Samotné přístroje pro domácí uzení jsou skladné, a i tak dokážou zpracovat i přes 20 kilogramů masa. Můžete si v nich najednou upravit více druhů, a nejen to. Už jste ochutnali uzené ryby, sýry nebo zeleninu? Ten kouř, který protkává chuť pokrmů, vás nadchne. Možností je spousta, a pokud se stane, že vás uzení bude velmi bavit (to je dost reálné) a připravíte více porcí, uzené maso recepty přímo překypuje.

Jak pracují domácí udírny?

I když jde o uzení masa, které má bohatou historii, i tady můžete jít s dobou a na přístroji jen naklikáte program podle toho, co zrovna zpracováváte. Digitální udírna pak začne makat. Jestli rádi grilujete, pořiďte si kombinovaný přístroj, gril s udírnou. Velmi oblíbené jsou udírny na dřevo. Proč? Jednak jde o tradičnější proces uzení a mnohým fajnšmekrům chutná takové maso a o trošku více. Navíc dřevo na uzení dodává masu charakteristický punc. Klasikou je buk, také olše, javor nebo dub, pokrm sladce ovoní třešeň, švestka či meruňka. Až si budete pořizovat udírnu, nepřehlédněte ani komponenty, jako jsou podstavce, generátory kouře, rošty, spirály, teploměr do udírny a další vychytávky, které uzení zpestří. Velký výběr všeho najdete na webu Udírny.cz.