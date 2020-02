Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Kvalitní čerpadlo ušetří v rodinném domě zhruba 50 – 70 % energie při vytápění a ohřevu vody. Tepelná čerpadla dělíme na několik typů, jde o techniku získávání tepla z rozdílných zdrojů:

Vzduch – voda

Země – voda

Voda – voda

Každý druh tepelného čerpadla má své výhody i nevýhody. Je třeba si však uvědomit, že každé je vhodné do zcela jiných podmínek. Tepelná čerpadla vzduch – voda fungují na principu ohřívání vody z venkovního vzduchu. Jde o snadno instalované zařízení s nízkými provozními náklady a s využitím minimum prostoru. Tepelné čerpadlo je však omezeno venkovní teplotou, jelikož pracuje pouze do teploty okolo mínus - 25 °C. Vzhledem ke klimatu, které v naší zemi v posledních letech převládá, je však tato hodnota ve většině lokalit zcela dostačující.

Tepelná čerpadla země – voda čerpají teplo ze země. Stabilní výkon čerpadla napomáhá k výrazně nižší spotřebě elektřiny. Výhodou je, že nejsou tolik závislé na teplotě. Pracují tak v letních i zimních měsících prakticky identicky.

Tepelné čerpadlo voda – voda využívá k výrobě tepla spodní nebo geotermální vodu. Vodu je tak možné čerpat například z vlastní studně či vrtu. Tento druh tepelného čerpadla se vyznačuje především velice nízkými provozními náklady. Pořizovací náklady jsou však velice vysoké.

Jak postupovat při výběru vhodného tepelného čerpadla?

První faktor, který bude třeba zjistit ještě před výběrem vhodného tepelného čerpadla, je tepelná ztráta vašeho domu. Jak již bylo uvedeno, každý dům potřebuje jinak řešený tepelný systém. Zateplená novostavba bude vyžadovat jiné tepelné čerpadlo, než například starý nezateplený dům bez moderních plastových oken. Na internetu existuje nespočet online kalkulaček, které vám tento výpočet usnadní.

Kolik s vámi žije pod jednou střechou? I to je důležitá informace při hledání toho pravého čerpadla. Tepelné čerpadlo nejenže vytápí váš domov, ale také ohřívá vodu na koupání. Když pak teplá voda dojde, je to velmi nepříjemné. Pokud žijí v jedné domácnosti 1 - 4 osoby, doporučuje se pořídit zásobník na 200 l teplé vody. Pro 5 – 6 je to zásobník o 300 l a pro více osob uvažujte nad koupí 400l zásobníku.

Zvažujete-li do svého domu vyhřívanou podlahu místo klasického topení, uvědomte si, že radiátory se pohybují v rozmezí 50 – 70 °C, kdežto podlaze stačí na vytápění teploty do 35 °C. Vzhledem k tomuto faktu je třeba přistupovat i při výběru vhodného tepelného čerpadla. To samé platí i u vyhřívání bazénu. Pro celoroční vytápění vody je potřeba výkonnějšího tepelného čerpadla. Opakem je vytápění bazénu jen přes sezónu. Zde postačí standardní tepelný systém.

Poslední radou je - nechte si poradit. Nevíte si rady s výběrem tepelného čerpadla, nechte toto rozhodnutí na odborníkovi.