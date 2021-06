Léto na balkoně: Vytvořte si místo na večerní posezení

Mrzí vás, že k vašemu bytu nepatří obrovský balkon, kam se vám vejde sedačka, objemný gril a desítky květin? Nesmutněte. I menší balkon o pár metrech čtverečních se dá krásně zútulnit.

První, co byste měli udělat, je pořádný úklid. Pryč s prachem, špínou a odloženým nepořádkem. Balkon vytřete a pořádně vyčistěte. Pokud je potřeba, natřete rezavějící zábradlí, ať se od něj neušpiníte. Vždy na to používejte přípravky vhodné do exteriéru - vydrží déšť a teplotní změny.

Jak vybrat nábytek na balkon?

Protože šetříte každý cm, zaměřte se na skládací kousky, které v případě potřeby jednoduše odnesete. V nabídce najdete skládací židle i stolky, takže se nemusíte vůbec omezovat.

Jak jsme psali, myslete na to, jestli daný balkonový nábytek zvládne nějakou tu nečekanou přeháňku. Někdy se prostě může stát, že začne pršet a vy ho nestihnete odnést dovnitř. Vždy si přečtěte popis výrobku, případně parametry. Pokud stále nevíte, zeptejte se na infolince. Možná bude potřeba koupit nějaký ochranný nátěr.

Nechce se vám vybírat jednotlivé kousky? Co takhle pořídit balkonový set? Ušetří vám čas při nákupu a navíc bývá levnější.

Stolek na balkon? Teď frčí kov a ratan

Jaký vybrat zahradní stolek? Nejlépe nějaký skladný, lehký a oku lahodící. V posledních letech se na výsluní dostává kovový zahradní nábytek a nábytek z ratanu.

Kov působí dost moderně a dá se naprosto božsky kombinovat s dalšími materiály. Navíc si ho můžete jednoduše přestříkat nebo nabarvit podle vašich potřeb. Milujete zlatou? Stačí koupit zlatý sprej.

A ratan? Tak ten teď zažívá opravdu největší boom. A není se čemu divit. Působí přírodním dojmem, a ten je po roce izolace všemi opravdu vyhledávaný. Uvědomili jsme si, že příroda nám dělá dobře. Dřevo, zelené listy, barevné květy. To vše nám zlepšuje náladu. Proto si i vy pořiďte zahradní nábytek z umělého ratanu. Nebudete litovat, protože vypadá úžasně sám o sobě, ale i v kombinaci s barevnými polštářky a dekami.

Kam si sednout?

V podstatě máte na výběr z několika možností. Sedět na zemi, na židli nebo v závěsném křesle. Aby vás zem nestudila, kupte si příjemný velký polštář. A nejlépe rovnou vezměte několik polštářů - jeden na sezení, druhý na opření hlavy, další pod ruku… Pokud je na vás polštář nízký, sáhněte po vysokém pufu. Některé mají dokonce pod víkem úložný prostor. Zahradní textil většinou vydrží i nečekanou plískanici.

Co se týká židle, je to skoro stejné jako se stolkem. Koupit lze obyčejnou skládací židličku, ratanové křeslo nebo lehátko. Záleží pouze na vašich preferencích a prostorových možnostech. Hlavně, aby se vám nábytek případně dobře přenášel a uklízel.

Pokud je balkon o trochu větší, zaměřte svou pozornost na závěsná křesla. Jsou naprosto kouzelná a pohodlná. Tak pohodlná, že si v nich i rádi schrupnete. Každá návštěva se o něj popere. Uvidíte, že bude opravdu populární.

A co zahradní dekorace a doplňky na balkon?

Pěkný balkon nedělá jen zahradní nábytek, ale také doplňky a dekorace. Proto se teď zaměříme na jejich výběr. Nejdůležitější jsou asi barvy. Chcete spíše barevné království, zelenou džungli nebo elegantní místo plné neutrálních barev?

Před nákupem si promyslete, jestli se k sobě dané barvy a vzory hodí. Byla by škoda, kdyby se vám nakonec dohromady nic nelíbilo. Chybu neuděláte s nějakou pěknou koláží. Stačí oříznout produktové fotky a postupně je mezi sebou kombinovat, zkoušet a promýšlet. Například dřevěný zahradní nábytek snese skoro vše, jelikož je univerzální.

Květiny na balkon nesmí chybět

Zelená džungle uprostřed města? A proč ne? S rostlinami toho dosáhnete raz dva. Stačí si koupit nějaké krásné kousky. Dobrou volbou je třeba obrovská monstera, zamiokulkas, fíkus, datlovník, oleander nebo přenádherná kamelie. Pozor na to, tyto kytky jsou většinou pokojové, takže se na balkon hodí přes teplé jaro a léto. Vždy si o dané rostlině přečtěte info, aby chudinka nepadla za vlast. Přímo na balkon se hodí afrikány, muškáty, růže nebo petúnie.

Určitě dokupte i pomůcky pro pěstování rostlin, jako jsou květináče na balkon, rukavice, truhlíky, konzole a kompostéry. Některé květiny sice milují teplo, ale nesnesou přímé světlo, zkuste je lehce zastínit - k tomu je vhodný slunečník. Ten využijete při parném dni i vy. Dávejte si pozor na úpal a úžeh.

Světýlka, žárovky a všelijaké osvětlení

Nezapomeňte ani na krásné osvětlení, které vám bude po západu slunce dělat společnost. Na výběr máte z široké nabídky. Existují lucerny, externí žárovky, jemná světýlka, světelné dekorace...

Světlo, které vyzařuje, by mělo být minimálně 5 000 kelvinů. Čím vyšší číslo, tím více do žluta. A to přesně večer chcete. Takový odstín vám nenaruší spánek.